Маттео Гуаризе

Дата рождения
15 сентября 1988 г.
Достижения
3-кратный чемпион Италии
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Материалы
Материалы
Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
#фигурное катание
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