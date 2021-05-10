Россия (керлинг)
ЧМ-2021 (керлинг)
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#Россия (керлинг) #ЧМ-2021 (керлинг)

🥈Россия проиграла Швейцарии в финале женского ЧМ по керлингу и заняла второе место

3 часа назад
  • Матч завершился со счетом 2:4. Швейцария защитила титул чемпиона мира, Россия второй раз в истории получила серебро.
  • Россия по итогам турнира квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года. Туда попадают шесть лучших команд чемпионата.
  • В полуфинале Россия обыграла Швецию, а Швейцария – США. В матче за третье место победили Соединенные Штаты.
  • Женская сборная России уже становилась призером ЧМ. Она четыре раза получала бронзовые медали и один раз – серебряные (2017-й год).
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