Россия (керлинг)
ЧМ-2021 (керлинг)
🥈Россия проиграла Швейцарии в финале женского ЧМ по керлингу и заняла второе место
3 часа назад
- Матч завершился со счетом 2:4. Швейцария защитила титул чемпиона мира, Россия второй раз в истории получила серебро.
- Россия по итогам турнира квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года. Туда попадают шесть лучших команд чемпионата.
- В полуфинале Россия обыграла Швецию, а Швейцария – США. В матче за третье место победили Соединенные Штаты.
- Женская сборная России уже становилась призером ЧМ. Она четыре раза получала бронзовые медали и один раз – серебряные (2017-й год).
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