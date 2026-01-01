Россия (керлинг)

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Олимпиада
Состав сборной России по керлингу на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Разное
🥈Россия проиграла Швейцарии в финале женского ЧМ по керлингу и заняла второе место
#Россия (керлинг)