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коронавирус
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коронавирус
Инфо
Семейство РНК-содержащих вирусов
Факт
В 2020 году в мире была объявлена пандемия коронавируса
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Коронавирус правда возвращается? Разбираем цифры заболевших и последние новости об ограничениях
#коронавирус
16 июля, 22:57
Почему в мире опять растет число заражений коронавирусом: что именно на это влияет и будет ли новая волна в России
1
#коронавирус
19 июня, 14:45
1
Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином
#Борис Джонсон
06 июня, 16:06
Рабочие по сборке MacBook в Шанхае два месяца живут на заводе и не видят семьи – теперь они бастуют против коронавирусных запретов
#Apple
27 мая, 23:55
Как сейчас дела с ношением масок в разных странах мира
#коронавирус
18 мая, 17:50
Что будет с коронавирусом в России в 2022 году: какие прогнозы, когда закончится пандемия
#коронавирус
30 апреля, 15:25
Как сейчас дела с коронавирусом в мире: какие новые штаммы, где снимаются ограничения, сколько всего вакцинированных
#коронавирус
13 апреля, 17:05
Какие турниры 2021 года уже отменены
#Юношеская Лига чемпионов
23 февраля 2021, 23:29
Ученые научились определять коронавирус за 3 минуты – с помощью чипа, который пойдет в первые продажи уже в феврале
#коронавирус
31 января, 20:24
Как из-за чужих фейков о вакцинах потерять шесть миллионов прослушиваний – музыкант Нил Янг удалит свою музыку из Spotify из-за чужого подкаста
#Нил Янг
27 января, 13:11
Певица специально заразилась коронавирусом (чтобы не делать вакцину). И умерла
#коронавирус
20 января, 14:11
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
#Джеймс Харден
14 января 2021, 14:00
Все об экспресс-тестах на коронавирус: чем отличаются от ПЦР, сколько стоят, почему важны при омикроне, какая точность результата
#коронавирус
15 января, 19:19
Клопп нервничает из-за коронавируса: не возьмет в команду без вакцины, называет фанатов идиотами за рукопожатия, злится, если нет санитайзера
#Юрген Клопп
21 декабря 2021, 17:05
Что окружает решение НХЛ по Олимпиаде-2022: звезды сомневаются в участии, матчи переносятся, игроки постоянно заражаются
#Олимпиада-2022
20 декабря 2021, 14:00
Омикрон в Европе: Голландия ввела локдаун, в Великобритании растет число зараженных, Германия частично закрывается
#коронавирус
19 декабря 2021, 21:52
АПЛ снова ломается из-за ковида. «Омикрон» накрывает Великобританию, матчи отменяются, а клубы хотят учитывать вакцинацию при трансферах
#АПЛ
14 декабря 2021, 17:54
Клуб из Португалии вышел на матч составом из девяти человек – с двумя вратарями и без запаса. Все из-за вспышки коронавируса
#Белененсеш
28 ноября 2021, 00:26
Что надо знать о новом варианте коронавируса «Омикрон» из Южной Африки? В чем его опасность? Как это повлияет на Олимпиаду-2022?
#коронавирус
27 ноября 2021, 14:30
США меняет правила для иностранцев – в страну попадут только вакцинированные. UFC готовится к переносу турниров
#UFC
20 октября 2021, 13:24
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января 2021, 23:30
Президент Бразилии не прошел на стадион без прививки. Он всю пандемию против вакцинации, локдауна и масок – хотя в стране более 600 тысяч смертей
#коронавирус
11 октября 2021, 18:06
Что происходило с президентом Прядкиным и РПЛ за полтора года после последних выборов
#Сергей Прядкин
04 октября 2021, 23:10
Вспышка коронавируса в Москве и Питере + новые запреты. Что будет с Евро? Фан-зоны работают, а на Россия – Финляндия придут больше 25 тысяч
#Евро-2020
14 июня 2021, 13:45
Как дела с коронавирусом в городах Евро: не всех пускают в кафе, а только один стадион открыт полностью
#Евро-2020
10 июня 2021, 00:04
Что известно о новом виде коронавируса. Из-за него Великобритания опять села на карантин, а все страны закрывают с ней авиаперелеты
#коронавирус
21 декабря 2020, 15:35
Бой Канело – Сондерс собрал на арене 73 тысячи зрителей. Рекорд для бокса установлен во время пандемии коронавируса
#Сауль Альварес
09 мая 2021, 11:21
В Швеции очень странное ограничение для стадионов – 8 (да, восемь!) зрителей. Фанаты устроили протест в торговом центре
#коронавирус
03 мая 2021, 14:43
На матче «Зенита» и «Локо» будут 40 тысяч зрителей и открытое метро. Стоп, а как же коронавирус? Это все для теста к Евро-2020?
#Зенит
29 апреля 2021, 19:27
В Турции локдаун до 17 мая, а финал Лиги чемпионов через двенадцать дней после. Никто не знает, как быть и будет ли вообще он там
#Лига чемпионов
28 апреля 2021, 15:01
Вижу новости, что есть вакцина Pfizer от коронавируса. Это правда? Она работает? Когда будет везде?
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#коронавирус
10 ноября 2020, 12:50
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