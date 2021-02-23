Какие турниры 2021 года уже отменены

Список отмененных из-за коронавируса турниров постепенно пополняется. Некоторые были сдвинуты на следующий год еще прошлой весной в начале пандемии, отмена других происходит с тех пор.

Молодежный ЧМ U-20 по футболу

Должен был состояться в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2021-го.

В декабре 2020-го ФИФА отменила его проведение.

Индонезии предложено провести следующий ЧМ – в 2023 году.

Молодежный Евро U-19 по футболу

Был запланирован на 30 июня – 13 июля 2021-го в Румынии.

Отменен в феврале 2021-го.

Следующий чемпионат должен пройти в 2022-м году в Словакии.

Юношеская Лига чемпионов