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Какие турниры 2021 года уже отменены
вчера, 23:29
Список отмененных из-за коронавируса турниров постепенно пополняется. Некоторые были сдвинуты на следующий год еще прошлой весной в начале пандемии, отмена других происходит с тех пор.
Молодежный ЧМ U-20 по футболу
- Должен был состояться в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2021-го.
- В декабре 2020-го ФИФА отменила его проведение.
- Индонезии предложено провести следующий ЧМ – в 2023 году.
Молодежный Евро U-19 по футболу
- Был запланирован на 30 июня – 13 июля 2021-го в Румынии.
- Отменен в феврале 2021-го.
- Следующий чемпионат должен пройти в 2022-м году в Словакии.
Юношеская Лига чемпионов
- Матчи плей-офф были запланированы на февраль и начало марта. Полуфиналы и финал – на май 2021-го в швейцарском Ньоне.
- УЕФА в феврале 2021-го отменил турнир. Из российских клубов в нем должны были играть «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Чертаново».
- «Реал», как победитель прошлой Юношеской ЛЧ, остается действующим чемпионом и на следующий сезон.
Женский Евро-2021
- Был запланирован на 7 июля – 1 августа 2021-го.
- Перенесен на 6-31 июля 2022-го еще в начале пандемии.
18 хоккейных турниров
- ИИХФ отменила их в ноябре 2020-го. Закрыты все турниры сезона-2020/21 в низших дивизионах. Не отменены были только четыре чемпионата мира – традиционный, молодежный, женский и юниорский.
- Всего же ИИХФ за время пандемии отменила 28 турниров.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
- Он должен был пройти с 25 по 31 января в хорватском Загребе.
- В декабре 2020-го Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил отмену.
- Евро-2022 запланирован на январь 2022-го в Таллине.
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров
- Он должен был пройти в китайском Харбине с 1 по 7 марта.
- Отменен в ноябре 2020-го.
Чемпионат мира по легкой атлетике
- Изначально был запланирован на 6-15 августа в американском Юджине.
- Еще в апреле 2020-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) перенесла его на 15-24 июля 2022 года.
- Это случилось после переноса Олимпиады с 2020-го на 2021-й год. Если бы ЧМ по легкой атлетике не был перенесен – они бы накладывались друг на друга по срокам.
Чемпионат мира по водным видам спорта
- Должен был пройти в 2021-м – с 16 июля по 21 августа.
- Перенесен еще в мае 2020-го из-за сдвига Олимпиады на год.
- 13-29 мая 2022-го – новые даты турнира.
Всемирные пляжные игры
- Это новые соревнования, они проводились только в 2019 году в Катаре. Участвовало более тысячи спортсменов из 97 стран. Наибольшее количество золотых медалей выиграла Испания.
- Они должны были пройти и в 2021-м (претендовали США и Гонконг), но в мае был подтвержден перенос на 2023-й год.
Всемирные игры 2021
- Там проводятся соревнования по видам спорта, которые не входят в программу Олимпиады (бильярд, карате, перетягивание каната, регби-7, спортивные танцы и другие).
- Были перенесены на 2022-й после того, как сдвинулась на год Олимпиада.
- Новые сроки – 7-17 июля 2022-го в американском Бирмингеме.
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