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#Юношеская Лига чемпионов #Футбол #коронавирус #фигурное катание #Хоккей #Легкая атлетика #водные виды

Какие турниры 2021 года уже отменены

вчера, 23:29

Список отмененных из-за коронавируса турниров постепенно пополняется. Некоторые были сдвинуты на следующий год еще прошлой весной в начале пандемии, отмена других происходит с тех пор.

Молодежный ЧМ U-20 по футболу

  • Должен был состояться в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2021-го.
  • В декабре 2020-го ФИФА отменила его проведение.
  • Индонезии предложено провести следующий ЧМ – в 2023 году.

Молодежный Евро U-19 по футболу

  • Был запланирован на 30 июня – 13 июля 2021-го в Румынии.
  • Отменен в феврале 2021-го.
  • Следующий чемпионат должен пройти в 2022-м году в Словакии.

Юношеская Лига чемпионов

  • Матчи плей-офф были запланированы на февраль и начало марта. Полуфиналы и финал – на май 2021-го в швейцарском Ньоне.
  • УЕФА в феврале 2021-го отменил турнир. Из российских клубов в нем должны были играть «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Чертаново».
  • «Реал», как победитель прошлой Юношеской ЛЧ, остается действующим чемпионом и на следующий сезон.

Женский Евро-2021

  • Был запланирован на 7 июля – 1 августа 2021-го.
  • Перенесен на 6-31 июля 2022-го еще в начале пандемии.

18 хоккейных турниров

  • ИИХФ отменила их в ноябре 2020-го. Закрыты все турниры сезона-2020/21 в низших дивизионах. Не отменены были только четыре чемпионата мира – традиционный, молодежный, женский и юниорский.
  • Всего же ИИХФ за время пандемии отменила 28 турниров.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

  • Он должен был пройти с 25 по 31 января в хорватском Загребе.
  • В декабре 2020-го Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил отмену.
  • Евро-2022 запланирован на январь 2022-го в Таллине.

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров

  • Он должен был пройти в китайском Харбине с 1 по 7 марта.
  • Отменен в ноябре 2020-го.

Чемпионат мира по легкой атлетике

  • Изначально был запланирован на 6-15 августа в американском Юджине.
  • Еще в апреле 2020-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) перенесла его на 15-24 июля 2022 года.
  • Это случилось после переноса Олимпиады с 2020-го на 2021-й год. Если бы ЧМ по легкой атлетике не был перенесен – они бы накладывались друг на друга по срокам.

Чемпионат мира по водным видам спорта

  • Должен был пройти в 2021-м – с 16 июля по 21 августа.
  • Перенесен еще в мае 2020-го из-за сдвига Олимпиады на год.
  • 13-29 мая 2022-го – новые даты турнира.

Всемирные пляжные игры

  • Это новые соревнования, они проводились только в 2019 году в Катаре. Участвовало более тысячи спортсменов из 97 стран. Наибольшее количество золотых медалей выиграла Испания.
  • Они должны были пройти и в 2021-м (претендовали США и Гонконг), но в мае был подтвержден перенос на 2023-й год.

Всемирные игры 2021     

  • Там проводятся соревнования по видам спорта, которые не входят в программу Олимпиады (бильярд, карате, перетягивание каната, регби-7, спортивные танцы и другие).
  • Были перенесены на 2022-й после того, как сдвинулась на год Олимпиада.
  • Новые сроки – 7-17 июля 2022-го в американском Бирмингеме.
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#Юношеская Лига чемпионов
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