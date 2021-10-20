США меняет правила для иностранцев – в страну попадут только вакцинированные. UFC готовится к переносу турниров
Еще 14 октября вышла новость, которая тогда прошла незаметно. В США поменялись правила допуска в страну иностранных граждан. Ранее в США допускались только люди, которые приехали из определенных стран (система похожа на Великобританию и ее красные зоны). Новые документы вступают в силу с 8 ноября 2021 года – и с ними меняется все.
Теперь снимаются ограничения на въезд для всех иностранцев, которые вакцинированы признанными вакцинами. По вакцинам есть отдельное уточнение: важно их обязательное признание США и ВОЗ. Поэтому Спутник V и другие российские вакцины в этой ситуации не подходят – у них пока этого признания нет.
Важный абзац из материала The New York Times: «В ноябре будет разрешен въезд только полностью вакцинированным путешественникам. Эти люди уже должны предъявить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус, сданного в течение трех дней после посадки на рейс». Резюмируем главное: нужны вакцинация и отрицательный тест.
Какие вакцины официально признаны:
💉 Moderna
💉 Johnson & Johnson
💉 Pfizer-BioNTech
💉 Oxford-AstraZeneca (две версии)
💉 Sinopharm
💉 Sinovac
Спутник V тоже скоро может попасть в этот список. Глава Минздрава России Михаил Мурашко в начале октября рассказывал, что ВОЗ уже готова признать вакцину из России. Для этого нужно подписание документов и соблюдение формальностей. О реальных сроках признания ничего не сообщалось. Возможно, они растянутся один или два месяца.
Изначально новости о переменах с допуском иностранцев никак не касались спорта. Первым о них заговорил UFC. Мы разобрали ситуацию в новости, но здесь расскажем главное. Директор UFC Хантер Кэмпбелл разослал бойцам требование властей США. UFC дополнил: «Мы не требуем от бойцов вакцинации, но сообщаем о новых правилах, которые объявило правительство США».
Так UFC косвенно подтвердил, что бойцы из России (и иностранцы без прививки) не смогут попасть на турниры в Америку в ближайшее время. На официальном сайте UFC расписано много ивентов но не у всех еще подтверждены места. Зато 21 ноября в Лас-Вегасе состоится турнир серии UFC Fight Night. Туда заявлен русский полутяжеловес Азамат Мурзаканов. У него есть контракт на четыре боя.
UFC будто бы заранее предусмотрел ситуацию с коронавирусными правилами. 30 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 267. Там выступят Петр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков и еще семь бойцов из России. Мы подробно рассказывали об этом турнире в отдельном материале. Он сделан специально под Россию – даже будет показан в удобное время.
Президент UFC Дэйна Уайт использует UFC 267 для новых переговоров с властями Абу-Даби. По контракту UFC обязан проводить минимум один топ-турнир в год в Абу-Даби, но теперь таких ивентов может стать больше. Из-за ситуации с прививками Уайт пообещал возрождение «Бойцовского острова» – именно там проходили основные турниры в первый год пандемии коронавируса.
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Дэйна Уайт много раз выступал против обязательной вакцинации в спорте. Рассказывал, что вакцинация должна быть добровольным делом и идти от самого человека. Уайт отдельно подчеркивал, что в UFC не будет увольнений бойцов без вакцины. Хотя в других организациях это часто остается обязательным условием для работы.
В ближайшие дни в Америке запланировано еще одно важное спортивное соревнование. С 22 по 24 октября пройдет турнир по фигурному катанию Skate America (Гран-при США). От России там выступят Трусова, Даниелян, Тарасова/Морозов и другие спортсмены. Их новые правила никак не коснутся, потому что до введения запрета на въезд еще остается время.
Обязательная вакцинация для иностранцев вводится не только в США. В январе пройдет теннисный турнир Australian Open – туда будут допущены только вакцинированные спортсмены. Главный теннисист мира Новак Джокович уже сказал, что точно не знает о своей поездке в Мельбурн. Он отказывается раскрывать статус вакцинации, а ранее выступал против нее.
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