США меняет правила для иностранцев – в страну попадут только вакцинированные. UFC готовится к переносу турниров

Еще 14 октября вышла новость, которая тогда прошла незаметно. В США поменялись правила допуска в страну иностранных граждан. Ранее в США допускались только люди, которые приехали из определенных стран (система похожа на Великобританию и ее красные зоны). Новые документы вступают в силу с 8 ноября 2021 года – и с ними меняется все.

Теперь снимаются ограничения на въезд для всех иностранцев, которые вакцинированы признанными вакцинами. По вакцинам есть отдельное уточнение: важно их обязательное признание США и ВОЗ. Поэтому Спутник V и другие российские вакцины в этой ситуации не подходят – у них пока этого признания нет.

Важный абзац из материала The New York Times: «В ноябре будет разрешен въезд только полностью вакцинированным путешественникам. Эти люди уже должны предъявить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус, сданного в течение трех дней после посадки на рейс». Резюмируем главное: нужны вакцинация и отрицательный тест.

Какие вакцины официально признаны:

💉 Moderna

💉 Johnson & Johnson

💉 Pfizer-BioNTech

💉 Oxford-AstraZeneca (две версии)

💉 Sinopharm

💉 Sinovac