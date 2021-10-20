UFC не допустит к боям в США спортсменов, вакцинированных «Спутником V». Уайт сказал: «Бойцовский остров» снова будет на подъеме»

Директор UFC Хантер Кэмпбелл сказал, что иностранные граждане, которые хотят попасть в США после 8 ноября, должны полностью пройти вакцинацию и предоставить отрицательный тест на коронавирус за 72 часа до поездки.

Об этом UFC уведомил спортсменов. Запрет действует, если бойцы не вакцинируются до 8 ноября. В список семи разрешенных ВОЗ вакцин не входит «Спутник V».

Заявление UFC: «Чтобы было ясно: это не политика UFC. Мы не требуем от бойцов вакцинации, но сообщаем о новых правилах, которые объявило правительство США».

Президент UFC Дэйна Уайт сказал, что планирует больше боев проводить на «Бойцовском острове» в Абу-Даби: «Я думаю, что «Бойцовский остров» снова будет на подъеме. Да, мы хотим проводить больше мероприятий там. В следующую среду я еду в Абу-Даби, где будет много встреч».