Певица специально заразилась коронавирусом (чтобы не делать вакцину). И умерла

Исполнительница фолк-песен из Чехии Гана Горка (была участницей народного ансамбля Asonance) умерла в 57 лет от коронавируса. Этот случай необычен тем, что Горка сознательно заразилась ковидом.

Ее муж и сын заболели во время рождественских праздников (они оба привиты). И Горка, которая не прививалась от ковида, сказала семье, что не хочет изолироваться – она хочет заразиться и переболеть. Горка заболела и с трудом переболела.

За два дня до смерти Горка написала позитивный пост в фейсбуке о своем выздоровлении: много смайликов и оптимистичный настрой.

«Я выжила. Это было напряженно. Теперь будет театр, баня, сауна, концерт и срочно немного моря».