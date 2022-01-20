Певица специально заразилась коронавирусом (чтобы не делать вакцину). И умерла
Исполнительница фолк-песен из Чехии Гана Горка (была участницей народного ансамбля Asonance) умерла в 57 лет от коронавируса. Этот случай необычен тем, что Горка сознательно заразилась ковидом.
Ее муж и сын заболели во время рождественских праздников (они оба привиты). И Горка, которая не прививалась от ковида, сказала семье, что не хочет изолироваться – она хочет заразиться и переболеть. Горка заболела и с трудом переболела.
За два дня до смерти Горка написала позитивный пост в фейсбуке о своем выздоровлении: много смайликов и оптимистичный настрой.
«Я выжила. Это было напряженно. Теперь будет театр, баня, сауна, концерт и срочно немного моря».
В день своей смерти Горка сказала семье, что чувствует себя лучше и идет на прогулку. Но у нее вдруг заболела спина. Горка легла на кровать, и, как говорит ее сын Ян Рек, «через десять минут все было кончено». Она быстро задохнулась.
Рек говорит, что его мама не была антиваксером с верой в теории заговора: «Она просто считала, что лучше переболеть ковидом, чем делать вакцину». Рек объясняет, что маму было трудно переубедить в спорах о вакцинации: «Такие разговоры всегда были слишком эмоциональны».
Но при этом Рек все равно обвиняет местное движение антиваксеров, которое повлияло на его маму: «Мне грустно, что она верила незнакомцам больше, чем своей семье. Это была не просто полная дезинформация, но и взгляды на естественный иммунитет и антитела, приобретенные после болезни».
В Чехии сейчас установлен рекорд по количеству новых заболевших за один день. 28 469 случаев при населении 10,7 млн человек. BBC пишет, что 63% населения Чехии вакцинированы при среднем показателе в 69% во всем Евросоюзе.