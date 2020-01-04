Нюбель всего год был основным вратарем «Шальке». Этого хватило для трансфера в «Баварию»

Александр Нюбель – новый вратарь «Баварии», куда летом перейдет свободным агентом. Для лучшего понимания посмотрите на развитие его профессиональной карьеры. Получается, что только в 2019-м Нюбель стал основным вратарем «Шальке». Тогда же он получил капитанскую повязку.

Лето 2015-го: трансфер из «Падерборна» в «Шальке» (до этого – 0 матчей за первую команду)

трансфер из «Падерборна» в «Шальке» (до этого – 0 матчей за первую команду) Сезон-2015/16 : 1 матч в Бундеслиге.

: 1 матч в Бундеслиге. Сезон-2016/17 : 0 матчей в Бундеслиге.

: 0 матчей в Бундеслиге. Сезон-2017/18: 1 матч в Бундеслиге.

1 матч в Бундеслиге. Сезон-2018/19: 18 матчей в Бундеслиге. 15 из них были после зимней паузы (= в 2019-м).

18 матчей в Бундеслиге. 15 из них были после зимней паузы (= в 2019-м). Сезон-2019/20 : 15 матчей в Бундеслиге. Летом выбран капитаном команды.

: 15 матчей в Бундеслиге. Летом выбран капитаном команды. Зима 2020-го: отказался продлевать контракт, летом уйдет в «Баварию», лишен капитанской повязки.