Александр Нюбель
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Нюбель всего год был основным вратарем «Шальке». Этого хватило для трансфера в «Баварию»
04 января, 16:50
Александр Нюбель – новый вратарь «Баварии», куда летом перейдет свободным агентом. Для лучшего понимания посмотрите на развитие его профессиональной карьеры. Получается, что только в 2019-м Нюбель стал основным вратарем «Шальке». Тогда же он получил капитанскую повязку.
- Лето 2015-го: трансфер из «Падерборна» в «Шальке» (до этого – 0 матчей за первую команду)
- Сезон-2015/16: 1 матч в Бундеслиге.
- Сезон-2016/17: 0 матчей в Бундеслиге.
- Сезон-2017/18: 1 матч в Бундеслиге.
- Сезон-2018/19: 18 матчей в Бундеслиге. 15 из них были после зимней паузы (= в 2019-м).
- Сезон-2019/20: 15 матчей в Бундеслиге. Летом выбран капитаном команды.
- Зима 2020-го: отказался продлевать контракт, летом уйдет в «Баварию», лишен капитанской повязки.
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