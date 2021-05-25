Илья Самсонов
ЧМ-2021
Россия (х)
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#Илья Самсонов #Россия (х) #ЧМ-2021

Самсонов не сыграет за Россию на ЧМ в Риге. «Вашингтон» не отпустил его из-за медицинской реабилитации

52 минуты назад

«Вашингтон» и «Сент-Луис» вылетели из плей-офф НХЛ. После этого сборная России анонсировала обновление состава на чемпионат мира:

«Вашингтон» объяснил, что Самсонову предстоит двухнедельный курс реабилитации. Из-за него он пропустит чемпионат мира.

Варварская позиция у России – наиболее проблемная, писали СМИ перед стартом турнира. В сборную вызваны три вратаря, все из КХЛ и без опыта игры на ЧМ.

Перед началом ЧМ главный тренер России Виталий Брагин предупреждал, что штаб рассчитывает дозаявить вратаря из НХЛ. Там сезон еще не закончился – проходит плей-офф.

  • Пока Россия провела три матча, в которых дважды победила и один раз проиграла. У нее семь пропущенных шайб.
  • Она занимает третье место в таблице с шестью очками.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Федерации хоккея России
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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