Илья Самсонов
ЧМ-2021
Россия (х)
Самсонов не сыграет за Россию на ЧМ в Риге. «Вашингтон» не отпустил его из-за медицинской реабилитации
52 минуты назад
«Вашингтон» и «Сент-Луис» вылетели из плей-офф НХЛ. После этого сборная России анонсировала обновление состава на чемпионат мира:
- Защитники Дмитрий Орлов («Вашингтон») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис») приедут в Ригу 26 мая.
- Вратарь Илья Самсонов («Вашингтон») пропустит турнир по медицинским показателям.
«Вашингтон» объяснил, что Самсонову предстоит двухнедельный курс реабилитации. Из-за него он пропустит чемпионат мира.
Варварская позиция у России – наиболее проблемная, писали СМИ перед стартом турнира. В сборную вызваны три вратаря, все из КХЛ и без опыта игры на ЧМ.
Перед началом ЧМ главный тренер России Виталий Брагин предупреждал, что штаб рассчитывает дозаявить вратаря из НХЛ. Там сезон еще не закончился – проходит плей-офф.
- Пока Россия провела три матча, в которых дважды победила и один раз проиграла. У нее семь пропущенных шайб.
- Она занимает третье место в таблице с шестью очками.
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