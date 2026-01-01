Илья Самсонов

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Хоккей
Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год
#Вашингтон
Хоккей
Самсонов не сыграет за Россию на ЧМ в Риге. «Вашингтон» не отпустил его из-за медицинской реабилитации
#Илья Самсонов
Хоккей
Сборная России ждет Самсонова, Орлова и Тарасенко на ЧМ-2021. Овечкин не приедет
#Россия (х)
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в матче с 12 голами. Самсонов травмировался на 30-й секунде, но вернулся на лед
#НХЛ
Хоккей
Русские игроки «Вашингтона» нарушили протокол по коронавирусу. Клуб оштрафован
#Вашингтон