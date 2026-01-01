Илья Самсонов

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Гол из НХЛ, который сложно увидеть. Шайба попала в камеру внутри ворот 🎥
#Колтон Севиур
Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда
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#Вашингтон
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Каждую ночь кто-то из русских впервые играет в НХЛ. Запомните всего один, но важный дебют
#Илья Самсонов