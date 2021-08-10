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Илья Самсонов
Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год
8 часов назад
Илья Самсонов и «Вашингтон» продлили контракт на год. По новому соглашению он получит 2 миллиона долларов (около 147 миллионов рублей).
- Самсонову 24 года. Он подписал контракт с «Вашингтоном» в 2018 году, но первый сезон провел в молодежке команды. Он переехал в США из «Металлурга».
- За два сезона в «Вашингтоне» провел 45 матчей, три из них без пропущенных шайб.
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