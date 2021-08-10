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Илья Самсонов
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#Вашингтон #НХЛ #Илья Самсонов

Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год

8 часов назад

Илья Самсонов и «Вашингтон» продлили контракт на год. По новому соглашению он получит 2 миллиона долларов (около 147 миллионов рублей).

  • Самсонову 24 года. Он подписал контракт с «Вашингтоном» в 2018 году, но первый сезон провел в молодежке команды. Он переехал в США из «Металлурга».
  • За два сезона в «Вашингтоне» провел 45 матчей, три из них без пропущенных шайб.
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Источник:
сайт «Вашингтона»
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