Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год

Илья Самсонов и «Вашингтон» продлили контракт на год. По новому соглашению он получит 2 миллиона долларов (около 147 миллионов рублей).

Самсонову 24 года. Он подписал контракт с «Вашингтоном» в 2018 году, но первый сезон провел в молодежке команды. Он переехал в США из «Металлурга».

За два сезона в «Вашингтоне» провел 45 матчей, три из них без пропущенных шайб.