Ярослав Аскаров

Дата рождения
16 июня 2002 г.
Факт
На драфте НХЛ в 2020 г. выбран в 1-м раунде под 11-м номером «Нэшвиллом»
Лента
Материалы
Новости
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
#Ярослав Аскаров
Защитник России спас ворота в матче МЧМ-2022, когда вратарь лежал. Год назад он был в сборной разочарований турнира 🧱
#Шакир Мухамадуллин
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20
Хоккейная сборная России взяла молодежь на Евротур – даже будет возрастной рекорд. Так надо из-за подготовки к МЧМ
#Россия (х)
Финляндия праздновала бронзу МЧМ, а рядом стоял одинокий Аскаров
#Ярослав Аскаров
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
#Ярослав Аскаров
Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала
#Ярослав Аскаров
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
Что означает поражение России на МЧМ? Выйдем в плей-офф? Почему вообще проиграли?
#Россия U20
Аскаров – главный молодой вратарь России. В 18 лет заиграл в КХЛ и стал рекордсменом драфта
#Ярослав Аскаров
Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
#Россия U20
Успех молодежки – это одновременно и провал вратаря Аскарова
#Ярослав Аскаров
СКА использовал в сезоне уже пять вратарей. Как в них не запутаться?
#СКА