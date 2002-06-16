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Хоккей
Хоккеист
Ярослав Аскаров
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Ярослав Аскаров
Дата рождения
16 июня 2002 г.
Факт
На драфте НХЛ в 2020 г. выбран в 1-м раунде под 11-м номером «Нэшвиллом»
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