Финляндия U20

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Хоккей
Организаторы МЧМ снова отменили матч из-за ковида на турнире. Теперь техническое поражение получила Чехия
#МЧМ-2022
Хоккей
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
США – победитель МЧМ-2021 🏆
#США U20
Хоккей
Россия не выигрывает золото МЧМ с 2011 года. Но без медалей оставалась только два раза
#Россия U20
Хоккей
Финляндия обыграла Россию в матче за третье место на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Форвард Финляндии Петман забросил первую шайбу на МЧМ-2021. В матче против России
#Микко Петман
Хоккей
Сборная России пропускала голы во всех матчах на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США
#Илья Сафонов
Хоккей
Где смотреть финал МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Первый канал не покажет впрямую игру Россия – Финляндия на МЧМ для восточной части страны
#Россия U20
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Финляндия
#Россия U20
Хоккей
Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков
#Тревор Зеграс
Хоккей
Финляндия отыгралась с 1:3, но проиграла США в полуфинале МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Россия – единственный полуфиналист МЧМ-2021, у которого нет сухих матчей
#Россия U20
Хоккей
США и Финляндия встречаются в плей-офф МЧМ три раза подряд. Все – на разных стадиях
#МЧМ-2021
Хоккей
Все полуфиналисты МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Финляндия вышла в полуфинал МЧМ. Победный гол – за 24 секунды до конца
#МЧМ-2021
Хоккей
Все пары плей-офф МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Игрок сборной Словакии Фейт забил первый гол МЧМ-2021
#МЧМ-2021