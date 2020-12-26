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Хоккей
Егор Коршков
Павел Красковский
Кристиан Дворак
Россия U20
США U20
Россия прервала серию из пяти поражений подряд от США на МЧМ
час назад
До этого турнира последняя победа России U20 над США U20 была 4 января 2016 года. Тогда сборная выиграла со счетом 2:1 в полуфинале МЧМ-2016.
В той игре забивали Павел Красковский и Егор Коршков. Оба теперь играют в КХЛ за ярославский «Локомотив».
У США тогда забил Кристиан Дворак. Сейчас Двораку 24 года. Он провел четыре сезона в НХЛ в составе «Аризоны».
Как заканчивались последующие матчи:
- МЧМ-2017, группа. 2:3
- МЧМ-2017, полуфинал. 3:4 (буллиты)
- МЧМ-2018, четвертьфинал. 2:4
- МЧМ-2019, полуфинал. 1:2
- МЧМ-2020, группа. 1:3
- МЧМ-2021, группа. 5:3
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