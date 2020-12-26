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Хоккей
Егор Коршков
Павел Красковский
Кристиан Дворак
Россия U20
США U20
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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Егор Коршков #Кристиан Дворак #МЧМ-2016 #Павел Красковский #США U20

Россия прервала серию из пяти поражений подряд от США на МЧМ

час назад

Newspix24/Global Look Press

До этого турнира последняя победа России U20 над США U20 была 4 января 2016 года. Тогда сборная выиграла со счетом 2:1 в полуфинале МЧМ-2016.

В той игре забивали Павел Красковский и Егор Коршков. Оба теперь играют в КХЛ за ярославский «Локомотив».

У США тогда забил Кристиан Дворак. Сейчас Двораку 24 года. Он провел четыре сезона в НХЛ в составе «Аризоны».

Как заканчивались последующие матчи:

  • МЧМ-2017, группа. 2:3
  • МЧМ-2017, полуфинал. 3:4 (буллиты)
  • МЧМ-2018, четвертьфинал. 2:4
  • МЧМ-2019, полуфинал. 1:2
  • МЧМ-2020, группа. 1:3
  • МЧМ-2021, группа. 5:3

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