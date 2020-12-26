Россия прервала серию из пяти поражений подряд от США на МЧМ

До этого турнира последняя победа России U20 над США U20 была 4 января 2016 года. Тогда сборная выиграла со счетом 2:1 в полуфинале МЧМ-2016.

В той игре забивали Павел Красковский и Егор Коршков. Оба теперь играют в КХЛ за ярославский «Локомотив».

У США тогда забил Кристиан Дворак. Сейчас Двораку 24 года. Он провел четыре сезона в НХЛ в составе «Аризоны».

Как заканчивались последующие матчи:

МЧМ-2017 , группа. 2:3

, группа. 2:3 МЧМ-2017 , полуфинал. 3:4 (буллиты)

, полуфинал. 3:4 (буллиты) МЧМ-2018 , четвертьфинал. 2:4

, четвертьфинал. 2:4 МЧМ-2019 , полуфинал. 1:2

, полуфинал. 1:2 МЧМ-2020 , группа. 1:3

, группа. 1:3 МЧМ-2021, группа. 5:3

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