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#Себастьян Аллер #Футбол #АПЛ #Бундеслига #Айнтрахт Ф #Аякс #чемпионат Нидерландов #Вест Хэм

«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше

5 часов назад

Летом-2019 «Вест Хэм» купил у «Аякса» Себастьяна Аллера за 50 млн евро. Сделка сразу стала рекордной покупкой в истории английского клуба.

За полтора года в «Вест Хэме» он сыграл 53 матча и забил 14 голов. В этом сезоне АПЛ он забил всего три гола.

Сейчас «Аякс» объявил о покупке 26-летнего Аллера. Transfermarkt пишет, что «Аякс» потратил всего 22,5 млн, что в 2 раза ниже суммы перехода из «Айнтрахта».

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Аллер попал в этот рейтинг:
Пять самых дорогих игроков «Айнтрахта» стоят 167 миллионов. За них платили в семь раз меньше
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