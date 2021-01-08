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«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
5 часов назад
Летом-2019 «Вест Хэм» купил у «Аякса» Себастьяна Аллера за 50 млн евро. Сделка сразу стала рекордной покупкой в истории английского клуба.
За полтора года в «Вест Хэме» он сыграл 53 матча и забил 14 голов. В этом сезоне АПЛ он забил всего три гола.
Сейчас «Аякс» объявил о покупке 26-летнего Аллера. Transfermarkt пишет, что «Аякс» потратил всего 22,5 млн, что в 2 раза ниже суммы перехода из «Айнтрахта».
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