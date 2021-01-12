ПСВ подтвердил договоренность со «Спартаком» по Хендриксу

ПСВ рассказал о договоренности со «Спартаком» по трансферу Йоррита Хендрикса. Игрок вылетит в Дубай, где завершит медицинское обследование. ПСВ попрощается с ним во время игры против АЗ.

До этого трансфер Хендрикса подтверждал сам «Спартак». Чтобы переход точно состоялся, нужны результаты обследования.

«ПСВ занимал очень большую часть моей жизни. Я горжусь этим», – сказал Хендрикс. Йорриту Хендриксу 25 лет. Он провел в ПСВ всю взрослую карьеру.