«Спартак» подпишет полузащитника из ПСВ. Клуб подтвердил договоренность о трансфере

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс станет игроком «Спартака». «Матч ТВ» пишет, что сумма трансфера составит 700 тысяч евро.

Директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию о трансфере в интервью «Чемпионату». Хендриксу осталось пройти медосмотр.

Йорриту Хендриксу 25 лет. Это воспитанник ПСВ, который провел в клубе всю взрослую карьеру. Transfermarkt оценивает Хендрикса в 4 миллиона евро.

Corriere dello Sport писала, что в 2019 году Хендриксом интересовался ЦСКА. В сезоне-2020/21 он отыграл девять матчей в чемпионате Нидерландов.