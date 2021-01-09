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#Йоррит Хендрикс #Футбол #РПЛ #чемпионат Нидерландов #ПСВ

«Спартак» подпишет полузащитника из ПСВ. Клуб подтвердил договоренность о трансфере

3 часа назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс станет игроком «Спартака». «Матч ТВ» пишет, что сумма трансфера составит 700 тысяч евро.

Директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию о трансфере в интервью «Чемпионату». Хендриксу осталось пройти медосмотр.

Йорриту Хендриксу 25 лет. Это воспитанник ПСВ, который провел в клубе всю взрослую карьеру. Transfermarkt оценивает Хендрикса в 4 миллиона евро.

Corriere dello Sport писала, что в 2019 году Хендриксом интересовался ЦСКА. В сезоне-2020/21 он отыграл девять матчей в чемпионате Нидерландов.

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