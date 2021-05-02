Аякс
чемпионат Нидерландов
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#Аякс #чемпионат Нидерландов

«Аякс» досрочно выиграл чемпионат Нидерландов. У него 25 побед за 31 матч в сезоне 🥇

02 мая, 17:20

«Аякс» обыграл «Эммен» (4:0) в чемпионском матче. Первый и победный гол забил 19-летний защитник Юрриен Тимбер.

За 31 матч «Аякс» выиграл 25 раз, четырежды сыграл вничью и дважды проиграл. Вторым в таблице идет ПСВ, который еще не проводил матч 31-го тура.

«Аякс» забивает в среднем около трех мячей за игру. Разница мячей за 31 игру – 93:21.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг продлил контракт с клубом перед стартом этого тура. Его новое соглашение действует до 30 июня 2023 года.

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