«Аякс» досрочно выиграл чемпионат Нидерландов. У него 25 побед за 31 матч в сезоне 🥇

«Аякс» обыграл «Эммен» (4:0) в чемпионском матче. Первый и победный гол забил 19-летний защитник Юрриен Тимбер.

За 31 матч «Аякс» выиграл 25 раз, четырежды сыграл вничью и дважды проиграл. Вторым в таблице идет ПСВ, который еще не проводил матч 31-го тура.

«Аякс» забивает в среднем около трех мячей за игру. Разница мячей за 31 игру – 93:21.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг продлил контракт с клубом перед стартом этого тура. Его новое соглашение действует до 30 июня 2023 года.