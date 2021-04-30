Игрок «Аякса» перестарался при ударе с пенальти – мяч улетел аж за пределы стадиона 💫

Брайан Бробби – 19-летний полузащитник «Аякса». Он играет за голландскую молодежку (и выиграл два чемпионата Европы), а в «Аяксе» дебютировал осенью 2020-го. И даже забил по три гола в чемпионате и в еврокубках.

Он сыграл за молодежный состав «Аякса» в первом дивизионе против «Алмере». Его клуб проиграл 0:1, а Бробби рассмешил исполнением пенальти. Запулил мяч так высоко, что тот вылетел даже за пределы трибун.