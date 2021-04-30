Игрок «Аякса» перестарался при ударе с пенальти – мяч улетел аж за пределы стадиона 💫
Брайан Бробби – 19-летний полузащитник «Аякса». Он играет за голландскую молодежку (и выиграл два чемпионата Европы), а в «Аяксе» дебютировал осенью 2020-го. И даже забил по три гола в чемпионате и в еврокубках.
Он сыграл за молодежный состав «Аякса» в первом дивизионе против «Алмере». Его клуб проиграл 0:1, а Бробби рассмешил исполнением пенальти. Запулил мяч так высоко, что тот вылетел даже за пределы трибун.
Еще лучше ракурс – отсюда:
Стадион в Алмере называется «Йанмар». Он вмещает 4500 зрителей. По всему периметру – одна небольшая трибуна. Стадион был обновлен в 2020 году.
Более понятна конструкция стадиона на видео. Бробби как раз перекинул ту трибуну, которая находится ближе к дороге.
Громче всех над Бробби наверняка смеются фанаты «Аякса» – с ними у парня конфликт. Бробби согласился уйти в «Лейпциг» на правах свободного агента.
Ультрас такой шаг не поняли и разместили оскорбительный текст, где назвали игрока неблагодарным ублюдком. Есть там и такие слова: «Через несколько лет, когда ты перейдешь в «Алмере Сити», мы посмотрим, принесли ли тебе счастье деньги».
Именно в игре против «Алмере» Бробби и смазал пенальти. Какая прозорливость.