В Германии два игрока получили сидение унитаза за «самый дерьмовый гол». Они очень смешно закатили в свои ворота
Журнал Sportschau каждый месяц вручает премию за самый нелепый гол. Претендентом может стать любой гол из немецких лиг (даже любительских). Победителя выбирают болельщики.
Последними лауреатами стали два игрока «Униона»: Роберт Андрих и Андрес Люте. Андрих отпасовал назад, а вратарь к передаче не был готов – упс, случился нелепый автогол. За это Sportschau наградил премией – «самый дерьмовый гол месяца». И вручил игрокам сидение от унитаза.
Андрих тяжело переживал ту ошибку:
«Я провел бессонную ночь, но такое случается. В такие моменты возникает пустота и мысль «Вот дерьмо!»
Вратарь Люте пошутил над Андрихом и сказал, что у него получился хороший удар. А тренер «Униона» попросил сильно не критиковать Андриха: «Нужно принимать нечто подобное».
Принимать подобное приходится многим. Вот самое популярное видео с претендентами на сидение унитаза. Шедевры собрали почти полмиллиона просмотров.