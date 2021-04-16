В Германии два игрока получили сидение унитаза за «самый дерьмовый гол». Они очень смешно закатили в свои ворота

Андрих тяжело переживал ту ошибку:

«Я провел бессонную ночь, но такое случается. В такие моменты возникает пустота и мысль «Вот дерьмо!»

Вратарь Люте пошутил над Андрихом и сказал, что у него получился хороший удар. А тренер «Униона» попросил сильно не критиковать Андриха: «Нужно принимать нечто подобное».

Принимать подобное приходится многим. Вот самое популярное видео с претендентами на сидение унитаза. Шедевры собрали почти полмиллиона просмотров.