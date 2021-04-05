Автогол вратаря с 30 метров! Просто посмотрите на эту гениальность из Марокко

Когда мы думали, что видели в футболе все, то тут появился вот такой прекрасный момент из второго дивизиона Марокко.

Вратарь клуба «Сальми» выбил мяч вперед, а вратарь «Стад Марокана» Аюб Булбира вышел из ворот выбивать его обратно. Но мяч отскочил от ноги в сторону его ворот! Ой-ой-ой.