Автогол вратаря с 30 метров! Просто посмотрите на эту гениальность из Марокко
Когда мы думали, что видели в футболе все, то тут появился вот такой прекрасный момент из второго дивизиона Марокко.
Вратарь клуба «Сальми» выбил мяч вперед, а вратарь «Стад Марокана» Аюб Булбира вышел из ворот выбивать его обратно. Но мяч отскочил от ноги в сторону его ворот! Ой-ой-ой.
И это еще не все. Потом Булбира неудачно вышел из ворот, и его напарнику пришлось сыграть рукой (хотя по видео не скажешь, была ли она там). Удаление, пенальти, и Булбира пропускает.
Уф, есть о чем подумать.
В итоге «Стад Марокан» проиграл 0:3, подпустил к себе «Сальми» в таблице и упустил шанс подняться на второе место – оно позволяет перейти в высший дивизион.
Аюбу Булбиру 25 лет. У него нет даже страницы на Transfermarkt. Но есть видео со скиллами – тут Булбир играет на выходах дерзко, уверенно и без ошибок.
«Стад Марокан» – один из трех столичных клубов Марокко. И один из самых старых – основан еще в 1919-м. Но в последний раз становился чемпионом в 1945 году.