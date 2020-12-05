Помутнение Медведева в игре с «Локомотивом»: выпустил мяч из рук, сфолил на пенальти

«Рубин» проиграл «Локомотиву» (1:3) в 17-м туре РПЛ. Уже в третий раз за сезон «Рубин» пропустил три гола за матч. До этого такое происходило в играх с «Сочи» и «Краснодаром», где вратарем играл Юрий Дюпин. На матч с «Локомотивом» в стартовом составе вышел Никита Медведев. Для Медведева это был всего четвертый матч за сезон в РПЛ.

С ним в воротах «Рубин» с сухим счетом обыграл «Динамо» и ЦСКА. В этой же серии матчей было поражение от «Спартака» (0:2). Там Медведев тоже ошибся.

Нелепый автогол «Рубина» – ошибка вратаря Медведева. Да, он снова играет в РПЛ

Игра с «Локомотивом» стала для Медведева худшей в сезоне. При счете 1:0 в пользу «Рубина» он выпустил мяч из рук. Так «Локомотив» сравнял счет. Уже во втором тайме Медведев влетел в Игнатьева. Итог – пенальти, который реализовал Миранчук.