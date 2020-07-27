Автогол, на который больно смотреть: защитник влетел в спокойно лежащий мяч

Маклин – основной защитник «Гленторана», в сезоне-2019/20 забивал и в чужие ворота тоже, оба мяча случились в 2019-м. Маклин перешел из «Дерри» прошлым летом, хотя тренировался как раз в «Клифтонвилле»: «Но они ничего не предложили мне, а «Гленторан» предложил, так что перейти было легко».

Еще одна интересная цитата из интервью клубным медиа. Маклин рассказывал о том, как его отец не всегда досиживает до конца игр «Гленторана»: «Он – фанат футбола, но, честно говоря, он предпочел бы сидеть дома и болеть по телевизору за «МЮ».

«Гленторан» после неудачи Маклина отыгрался через 14 минут – 1:1 к перерыву. Клуб в прошлом сезоне занял пятое место, поэтому в Лигу Европы может попасть только через победу в Кубке.

UPD. «Гленторан» с Маклином все-таки вышел в финал – обыграл «Клифтонвилл» по пенальти, причем выполнили команды по девять ударов. Маклин не бил. Финал – через несколько дней против «Баллимены Юнайтед», которая тоже победила по пенальти.