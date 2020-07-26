Мэйсон Маунт
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#Мэйсон Маунт #Футбол #АПЛ #Челси #Вулверхэмптон

«Челси» вспомнил детский штрафной Маунта. Теперь он повторил такой удар в АПЛ

26 июля, 21:05
Александр Плеханов

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0) и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Один из голов в конце первого тайма ударом со штрафного забил Мэйсон Маунт. Позже «Челси» закинул в твиттер видео из детства Маунта. Там он рассказывает правильную технику исполнения штрафного: «Надо ударить верхней частью подошвы, внешней стороной, и мяч вильнет».

Тогда получилось:

Сейчас – тоже. Мяч залетел в тот же угол.

«Челси»

АПЛ

Впервые видео с детским ударом Маунта мелькнуло в ноябре 2019-го, когда его закинул в твиттер сам игрок. В публикации он отметил Криштиану Роналду – потому что копировал его технику удара. The Sun тогда сравнил внешний вид Маунта и Лионеля Месси. Они похожи минимум по прическе.

Так уже взрослый Маунт исполнял штрафной на тренировке «Челси»:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тут больше о штрафных самого Роналду
Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
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Валера Полевиков
27 июля, 11:42

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#Вулверхэмптон