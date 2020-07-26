«Челси» вспомнил детский штрафной Маунта. Теперь он повторил такой удар в АПЛ

Впервые видео с детским ударом Маунта мелькнуло в ноябре 2019-го, когда его закинул в твиттер сам игрок. В публикации он отметил Криштиану Роналду – потому что копировал его технику удара. The Sun тогда сравнил внешний вид Маунта и Лионеля Месси. Они похожи минимум по прическе.

Так уже взрослый Маунт исполнял штрафной на тренировке «Челси»: