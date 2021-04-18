Винсент Планте
Лига 2
Шамбли
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#Винсент Планте #Лига 2 #Шамбли

Французский клуб потерял всех вратарей прямо посреди матча. И тогда в ворота встал 40-летний тренер

2 часа назад

Винсент Планте – обычный вратарь из французских низов, который не добился огромных достижений в игровой карьере:

  • Начинал в академии «Канна». Некоторое время были слухи, что им интересуется «Марсель», но переход не сложился. Вместо этого в начале нулевых он отправился в «Каен».
  • После шести лет в «Каене» он переехал в «Сент-Этьен». Это разрушило его карьеру.
  • Находясь в «Сент-Этьене», он ушел на год в «Арль-Авиньон». Там он в последний раз сыграл в Лиге 1.
  • Дальше – «Генгам», «Ред Стар» и «Пуасси», который был его последним клубом. Там он получил травму и закончил карьеру в июле-2017.

С того времени он работает в «Шамбли» тренером вратарей. Это клуб из французской Лиги 2. Год назад он уже включал Планте в заявку на конец сезона. В этом 40-летний Планте попал в заявку еще в феврале, когда «Шамбли» страдал от коронавируса. Но сыграть за основной состав Планте смог только сейчас.

«Шамбли» идет на 19-м месте в таблице Лиги 2, это уже зона вылета. В матче 33 тура он играл против «Амьена». 45-я минута, вратарь «Шамбли» Ксавье Пиното получил повреждение, но доиграл тайм и ушел на перерыв. На вторую половину игры вышел уже Планте.

Сейчас у «Шамбли» проблема с вратарями. Симон Понтдеме (основной) лечится от повреждения, резервный кипер Киллиан Ле Рой тоже восстанавливается от травмы (и, похоже, он уже не сыграет в этом сезоне). После вылета Пиното остался только Планте. Итоги этой игры для него:

  • Отыграл 45 минут и не пропустил.
  • Это был его 180-й матч в игровой карьере.
  • «Шамбли» с ним в воротах победил со счетом 2:0.
  • Это была первая игра Планте спустя 4 года после завершения карьеры.

Французские журналисты попытались вывести Планте на эмоции вопросом о возвращении в игру, но он спокойно ответил:

«Конечно, это памятный и очень крутой момент. Но я просто делал свою работу и помогал команде в трудном матче. Я немного волновался, потому что не играл в профессиональном матче 4 года. Но когда я надел перчатки, мой мозг сразу же сконцентрировался на задаче – не пропустить».

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Все фото: ZUMAPRESS, Keystone Press Agency/Global Look Press
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