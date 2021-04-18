Французский клуб потерял всех вратарей прямо посреди матча. И тогда в ворота встал 40-летний тренер

С того времени он работает в «Шамбли» тренером вратарей. Это клуб из французской Лиги 2. Год назад он уже включал Планте в заявку на конец сезона. В этом 40-летний Планте попал в заявку еще в феврале, когда «Шамбли» страдал от коронавируса. Но сыграть за основной состав Планте смог только сейчас.

«Шамбли» идет на 19-м месте в таблице Лиги 2, это уже зона вылета. В матче 33 тура он играл против «Амьена». 45-я минута, вратарь «Шамбли» Ксавье Пиното получил повреждение, но доиграл тайм и ушел на перерыв. На вторую половину игры вышел уже Планте.

Сейчас у «Шамбли» проблема с вратарями. Симон Понтдеме (основной) лечится от повреждения, резервный кипер Киллиан Ле Рой тоже восстанавливается от травмы (и, похоже, он уже не сыграет в этом сезоне). После вылета Пиното остался только Планте. Итоги этой игры для него: