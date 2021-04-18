Французский клуб потерял всех вратарей прямо посреди матча. И тогда в ворота встал 40-летний тренер
Винсент Планте – обычный вратарь из французских низов, который не добился огромных достижений в игровой карьере:
- Начинал в академии «Канна». Некоторое время были слухи, что им интересуется «Марсель», но переход не сложился. Вместо этого в начале нулевых он отправился в «Каен».
- После шести лет в «Каене» он переехал в «Сент-Этьен». Это разрушило его карьеру.
- Находясь в «Сент-Этьене», он ушел на год в «Арль-Авиньон». Там он в последний раз сыграл в Лиге 1.
- Дальше – «Генгам», «Ред Стар» и «Пуасси», который был его последним клубом. Там он получил травму и закончил карьеру в июле-2017.
С того времени он работает в «Шамбли» тренером вратарей. Это клуб из французской Лиги 2. Год назад он уже включал Планте в заявку на конец сезона. В этом 40-летний Планте попал в заявку еще в феврале, когда «Шамбли» страдал от коронавируса. Но сыграть за основной состав Планте смог только сейчас.
«Шамбли» идет на 19-м месте в таблице Лиги 2, это уже зона вылета. В матче 33 тура он играл против «Амьена». 45-я минута, вратарь «Шамбли» Ксавье Пиното получил повреждение, но доиграл тайм и ушел на перерыв. На вторую половину игры вышел уже Планте.
Сейчас у «Шамбли» проблема с вратарями. Симон Понтдеме (основной) лечится от повреждения, резервный кипер Киллиан Ле Рой тоже восстанавливается от травмы (и, похоже, он уже не сыграет в этом сезоне). После вылета Пиното остался только Планте. Итоги этой игры для него:
- Отыграл 45 минут и не пропустил.
- Это был его 180-й матч в игровой карьере.
- «Шамбли» с ним в воротах победил со счетом 2:0.
- Это была первая игра Планте спустя 4 года после завершения карьеры.
Французские журналисты попытались вывести Планте на эмоции вопросом о возвращении в игру, но он спокойно ответил:
«Конечно, это памятный и очень крутой момент. Но я просто делал свою работу и помогал команде в трудном матче. Я немного волновался, потому что не играл в профессиональном матче 4 года. Но когда я надел перчатки, мой мозг сразу же сконцентрировался на задаче – не пропустить».