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чемпионат Нидерландов
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Футбол
«Аякс» досрочно выиграл чемпионат Нидерландов. У него 25 побед за 31 матч в сезоне 🥇
#Аякс
02 мая 2021, 17:20
Футбол
«Аякс» не заявит на Лигу Европы самого дорогого игрока в истории клуба. УЕФА отказал
#Себастьян Аллер
05 февраля 2021, 16:14
Футбол
Вратарь «Аякса» Онана получил годовую дисквалификацию. Он принял лекарство жены, в анализах найден фуросемид
#Андре Онана
05 февраля 2021, 13:34
Футбол
ПСВ подтвердил договоренность со «Спартаком» по Хендриксу
#Йоррит Хендрикс
12 января 2021, 21:03
Футбол
«Спартак» подпишет полузащитника из ПСВ. Клуб подтвердил договоренность о трансфере
#Йоррит Хендрикс
09 января 2021, 19:35
Футбол
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
#Себастьян Аллер
08 января 2021, 12:14
Футбол
Промес арестован в Нидерландах. За день до этого он забил гол в матче чемпионата
#Квинси Промес
13 декабря 2020, 14:26
Футбол
Кекчю из «Фейеноорда» – автор победного мяча в ворота ЦСКА. Это его первый гол за год
#Оркун Кекчю
06 ноября 2020, 02:15
Футбол
Гетце подписал двухлетний контракт с ПСВ
#Марио Гетце
07 октября 2020, 10:42
Футбол
Ван Дейк помогает «Гронингену» – купил 4 абонемента и разыграет их среди болельщиков
#Вирджил ван Дейк
17 мая 2020, 17:03
1
Футбол
Лидеры второй голландской лиги подали в суд из-за формата завершения сезона
#чемпионат Нидерландов
02 мая 2020, 13:33
Футбол
Пардью тренировал «Ден Хааг» всего четыре месяца. Это его первая работа не в Англии
#Алан Пардью
28 апреля 2020, 22:48
Футбол
Алан Пардью откажется от бонуса за невылет «Ден Хааг» из высшего дивизиона
#Алан Пардью
26 апреля 2020, 18:57
Футбол
«Слуцкий ушел, я чувствую ответственность за это». Хонда тоже покинул «Витесс»
#Кейсуке Хонда
23 декабря 2019, 13:37
Футбол
«Аякс» U-12 забил 50 голов в одном матче
#Аякс
01 декабря 2019, 13:10