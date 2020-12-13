Квинси Промес
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#Квинси Промес #Футбол #Аякс #чемпионат Нидерландов

Промес арестован в Нидерландах. За день до этого он забил гол в матче чемпионата

13 декабря, 14:26

Игрок «Аякса» Квинси Промес был арестован утром 13 декабря. De Telegraaf пишет, что арест подтвердил официальный представитель полиции Джелмер Гирдс.

Арест Промеса связан с его конфликтом в июле. Тогда он поссорился с одним из родственников, а позже ударил того ножом.

Месяц назад мужчина рассказал о том конфликте полиции. Все это время проводилось расследование.

Гирдс сказал, что полиция не учитывала расписание «Аякса». Клуб 12 декабря победил «Зволле», а Промес забил один из голов. После игры он выкладывал фотографию.

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