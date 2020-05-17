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Ван Дейк помогает «Гронингену» – купил 4 абонемента и разыграет их среди болельщиков
17 мая 2020, 17:03
«Гронинген» очень страдает из-за завершения сезона в Голландии. Клуб уже расстался с 11 сотрудниками, ведет переговоры с владельцем стадиона по отмене арендной платы на время коронавирусной паузы. Голландские СМИ пишут, что с финансами в клубе все тоже очень туго.
В этой ситуации «Гронингену» немного помогают бывшие игроки. Вирджил Ван Дейк купил 4 абонемента на следующий сезон, которые разыграет среди фанатов.
В твиттере он написал: «Я купил четыре абонемента на новый сезон. Этим помогаю «Гронингену» в это трудное время. Абонементы будут разыграны среди фанатов, которые сами не в состоянии их купить».
Ван Дейк поддержали другие футболисты: Луис Суарес и Ханс Хатебур из «Аталанты» также купят абонементы для болельщиков.
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