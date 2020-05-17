Вирджил ван Дейк
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коронавирус
Луис Суарес
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Гронинген
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#Вирджил ван Дейк #Футбол #коронавирус #Луис Суарес #чемпионат Нидерландов #Гронинген #Ханс Хатебур

Ван Дейк помогает «Гронингену» – купил 4 абонемента и разыграет их среди болельщиков

17 мая 2020, 17:03

«Гронинген» очень страдает из-за завершения сезона в Голландии. Клуб уже расстался с 11 сотрудниками, ведет переговоры с владельцем стадиона по отмене арендной платы на время коронавирусной паузы. Голландские СМИ пишут, что с финансами в клубе все тоже очень туго.

В этой ситуации «Гронингену» немного помогают бывшие игроки. Вирджил Ван Дейк купил 4 абонемента на следующий сезон, которые разыграет среди фанатов.

В твиттере он написал: «Я купил четыре абонемента на новый сезон. Этим помогаю «Гронингену» в это трудное время. Абонементы будут разыграны среди фанатов, которые сами не в состоянии их купить».

Ван Дейк поддержали другие футболисты: Луис Суарес и Ханс Хатебур из «Аталанты» также купят абонементы для болельщиков.

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Djivan
18 мая 2020, 10:31
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#Вирджил ван Дейк
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#коронавирус
#Луис Суарес
#чемпионат Нидерландов
#Гронинген
#Ханс Хатебур