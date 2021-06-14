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чемпионат Нидерландов
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Голландец Блинд заплакал после победы. Он дружит с Эриксеном и тоже страдает от больного сердца
2
#Дэйли Блинд
14 июня 2021, 02:14
2
«Аякс» расплавил чемпионский трофей на 42 тысячи кусочков. И подарил их владельцам абонементов
#Аякс
12 мая 2021, 12:12
Роббен сыграл в старте впервые за семь месяцев. Сделал два ассиста, а потом всплакнул во время интервью
#Арьен Роббен
09 мая 2021, 19:28
Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
#Квинси Промес
24 февраля 2021, 19:31
Победный ритуал Круиффа: бил вратаря в живот и плевался жвачкой. Однажды забыл его – и «Аякс» проиграл в финале еврокубка
#Йохан Круифф
06 февраля 2021, 14:36
Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга
1
#Андре Онана
05 февраля 2021, 15:27
1
Новичок «Спартака» лысел всю взрослую жизнь. Сделал трансплантацию волос по специальной методике
#Йоррит Хендрикс
09 января 2021, 21:24
Девушка из России раскрашивает старые черно-белые фото для голландских клубов. Ее работами даже иллюстрируют книги
4
#Нидерланды
05 октября 2020, 17:45
4
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
Что известно об аресте Промеса: бил ножом члена семьи, может получить четыре года тюрьмы
1
#Квинси Промес
13 декабря 2020, 15:26
1
Адвокат поспорил с игроком «Фейеноорда» из-за его позиции. Тот послушал тренера – и забил ЦСКА
#Ридгесиано Хапс
06 ноября 2020, 02:50
Дик Адвокат ел на скамейке во время матча с ЦСКА. Потом сказал, что против «Валвейка» было сложнее
#Дик Адвокат
06 ноября 2020, 01:53
Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук
29 мая 2020, 21:21
🤖 Вратарь отбил мяч лицом. Сейв, на который больно смотреть
#Марко Бизот
26 октября 2020, 11:45
Клуб из Голландии устроил пикник для фанатов прямо на стадионе 🥪
#Виллем II
21 июля 2020, 12:50
Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
#чемпионат Нидерландов
25 апреля 2020, 21:20
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
#чемпионат Нидерландов
24 апреля 2020, 20:07
Помните Нури из «Аякса»? Он проснулся после трех лет комы, но до сих пор не говорит
#Абдельхак Нури
27 марта 2020, 13:03
В молодости Ван Дейк чуть не умер от болезни желудка. В больнице врачи предлагали ему написать завещание
#Вирджил ван Дейк
26 марта 2020, 00:32
«Аякс» и «Фейеноорд» вместе поддержали медработников, сражающихся с коронавирусом
#чемпионат Нидерландов
21 марта 2020, 11:50
Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список
#коронавирус
13 марта 2020, 15:20
Команда забила, когда с трибуны бросили мяч. Как быть? Судья отменил гол и ошибся
#АЗ Алкмаар
20 января 2020, 23:25
Адвокат работает тренером в Голландии в пяти (!) разных десятилетиях. Вся эпоха – в одной картинке
#Дик Адвокат
20 января 2020, 00:43
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
Безумный рекорд «Аякса» – 163 гола за год. Так много в Голландии еще никогда не забивали
#Аякс
22 декабря 2019, 19:25
Почему Слуцкий провалился в «Витессе» (и провалился ли вообще?)
#Леонид Слуцкий
30 ноября 2019, 14:30
Прощание Слуцкого с «Витессом» – это море нежности. Он уже скучает по болельщикам, а они по нему
#Леонид Слуцкий
30 ноября 2019, 00:33
«Расизм? Тогда мы не играем». Клубы из Нидерландов начнут матчи со второй минуты ради борьбы с дискриминацией
#Нидерланды
20 ноября 2019, 22:45
Бизнесмен, инвестор, эколог, тренер Камбоджи по скайпу – такой Хонда теперь играет в «Витессе»
#Кейсуке Хонда
08 ноября 2019, 17:10
Дик Адвокат после «Зенита» вечно гастролирует. За 10 лет – 12 команд в 6 странах
#Дик Адвокат
30 октября 2019, 17:01
Игрок «Витесса» послал Слуцкого и получил бан. У них давний конфликт
#Леонид Слуцкий
24 октября 2019, 21:04
Исторический старт «Витесса» – это еще и личное достижение капитана
#Брайан Линссен
20 октября 2019, 17:35
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