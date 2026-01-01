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чемпионат Нидерландов
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чемпионат Нидерландов
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Голландец Блинд заплакал после победы. Он дружит с Эриксеном и тоже страдает от больного сердца
2
#Дэйли Блинд
2
«Аякс» расплавил чемпионский трофей на 42 тысячи кусочков. И подарил их владельцам абонементов
#Аякс
Роббен сыграл в старте впервые за семь месяцев. Сделал два ассиста, а потом всплакнул во время интервью
#Арьен Роббен
Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
#Квинси Промес
Победный ритуал Круиффа: бил вратаря в живот и плевался жвачкой. Однажды забыл его – и «Аякс» проиграл в финале еврокубка
#Йохан Круифф
Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга
1
#Андре Онана
1
Новичок «Спартака» лысел всю взрослую жизнь. Сделал трансплантацию волос по специальной методике
#Йоррит Хендрикс
Девушка из России раскрашивает старые черно-белые фото для голландских клубов. Ее работами даже иллюстрируют книги
4
#Нидерланды
4
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
Что известно об аресте Промеса: бил ножом члена семьи, может получить четыре года тюрьмы
1
#Квинси Промес
1
Адвокат поспорил с игроком «Фейеноорда» из-за его позиции. Тот послушал тренера – и забил ЦСКА
#Ридгесиано Хапс
Дик Адвокат ел на скамейке во время матча с ЦСКА. Потом сказал, что против «Валвейка» было сложнее
#Дик Адвокат
Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук
🤖 Вратарь отбил мяч лицом. Сейв, на который больно смотреть
#Марко Бизот
Клуб из Голландии устроил пикник для фанатов прямо на стадионе 🥪
#Виллем II
Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
#чемпионат Нидерландов
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
#чемпионат Нидерландов
Помните Нури из «Аякса»? Он проснулся после трех лет комы, но до сих пор не говорит
#Абдельхак Нури
В молодости Ван Дейк чуть не умер от болезни желудка. В больнице врачи предлагали ему написать завещание
#Вирджил ван Дейк
«Аякс» и «Фейеноорд» вместе поддержали медработников, сражающихся с коронавирусом
#чемпионат Нидерландов
Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список
#коронавирус
Команда забила, когда с трибуны бросили мяч. Как быть? Судья отменил гол и ошибся
#АЗ Алкмаар
Адвокат работает тренером в Голландии в пяти (!) разных десятилетиях. Вся эпоха – в одной картинке
#Дик Адвокат
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
Безумный рекорд «Аякса» – 163 гола за год. Так много в Голландии еще никогда не забивали
#Аякс
Почему Слуцкий провалился в «Витессе» (и провалился ли вообще?)
#Леонид Слуцкий
Прощание Слуцкого с «Витессом» – это море нежности. Он уже скучает по болельщикам, а они по нему
#Леонид Слуцкий
«Расизм? Тогда мы не играем». Клубы из Нидерландов начнут матчи со второй минуты ради борьбы с дискриминацией
#Нидерланды
Бизнесмен, инвестор, эколог, тренер Камбоджи по скайпу – такой Хонда теперь играет в «Витессе»
#Кейсуке Хонда
Дик Адвокат после «Зенита» вечно гастролирует. За 10 лет – 12 команд в 6 странах
#Дик Адвокат
Игрок «Витесса» послал Слуцкого и получил бан. У них давний конфликт
#Леонид Слуцкий
Исторический старт «Витесса» – это еще и личное достижение капитана
#Брайан Линссен
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