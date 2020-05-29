Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти

Хук неоднократно рассказывал, как его сформировало дзюдо. В юности оно повлияло на стиль. После – помогало тренировать вратарей. Хук разработал несколько упражнений на ловкость, гибкость и безопасность. Он учил вратарей правильно группироваться во время падений, чтобы не так чувствовать боль.

«Большинство вратарей неправильно падали. Я просто обращал на это внимание. Когда я стал тренером, я учил их правильному падению. Основной задачей было нормально приземлиться и быстро подняться на ноги. Эти упражнения помогали нормально реагировать во время добивания».

Хук написал книгу для вратарей в 22 года. Так его заметил Круифф

В 1978-м Хук получил первое предложение от «Аякса». Отказался, потому что там никто не гарантировал место в основе.

В том же году он в соавторстве с голландским журналистом написал небольшое пособие для профессиональных вратарей. «Я просто писал, что думал. Я писал, как правильно действовать вратарям, чтобы стать сильнее».

В 1983-м после матча с «Фейеноордом» Йохан Круифф подошел к Хуку и сказал, что читал книгу: его увлекло большое исследование нюансов и похожесть взглядов. Хук восхитился. Но их следующий разговор состоялся только через два года.

Когда Хук заканчивал карьеру, Круифф сразу позвал его в тренерский штаб «Аякса» тренером вратарей. Потому что Хук думал так: вратари должны быть последними защитниками, одинаково хорошо играть и руками, и ногами, а еще разгонять атаки дальними передачами. Круифф думал так же.

С Круиффом Хук проработал в «Аяксе» два года – но не выиграл ни чемпионат, ни еврокубок. Дальше Круифф уехал в «Барселону» и звал Хука с собой, но тот посчитал, что пока рано уезжать из Голландии.

«Мы не пересекались больше с Круиффом на одной работе. Это был просто очень интересный этап. Я благодарен за все, чему он научил меня. Но я ни разу не пожалел о том, как сложилась моя карьера».

Франс Хук провел в «Аяксе» 11 лет. Однажды ему даже предлагали должность главного тренера, но Хук отказался – работа с вратарями полностью устраивала.