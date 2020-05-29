- Франс Хук
- Примера
- АПЛ
- чемпионат Нидерландов
- Футбол
- Луи ван Гал
- Йохан Круифф
- Яспер Силлессен
- Виктор Вальдес
- Барселона
- Манчестер Юнайтед
- Аякс
Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
Франс Хук – теневой герой современного футбола. Зрители его почти не знают, зато внутри системы Хук – очень влиятельный персонаж.
Это вратарь без яркой игровой карьеры (12 лет в скромном голландском «Волендаме»), который раскрылся как тренер. Его рабочие методы ценил Йохан Круифф, а Луи ван Гал называл лучшим тренером вратарей в истории.
Он любил дзюдо. Так он научил себя и других безболезненно падать
Хук родился в провинциальном городе Хорн – футбола там не было. Когда ему исполнилось четыре, родители отвели на дзюдо. Им Хук занимался семь лет. Из-за хилого тела звездой борьбы не стал, но усвоил много важных навыков:
«Дзюдо научило меня смелости. Этот вид спорта дал мне уверенность в себе. Я знал, что со мной всегда все будет нормально. Уверенность сохранилась, когда я перешел в футбол. Иногда я делал очень смелые сейвы – даже наши тренеры удивлялись, как мне не страшно так летать. Я не видел в этом ничего особенного. Но я просто летал и отбивал мячи».
Упорство и уверенность помогли Хуку попасть в его первую и единственную команду «Волендам». Он был не очень высоким (с трудом доставал рукой до перекладины), поэтому до 14 лет постоянно сидел на лавке. Однажды основной голкипер молодежной команды заболел, и на двухсторонке Хук вышел за основу.
«Я пропустил гол или два. Сделал пару сейвов. Но в целом не считал, что сыграл как-то особенно. После тренировки ко мне подошел тренер и сказал, что в следующем матче я сыграю в основе».
Хук неоднократно рассказывал, как его сформировало дзюдо. В юности оно повлияло на стиль. После – помогало тренировать вратарей. Хук разработал несколько упражнений на ловкость, гибкость и безопасность. Он учил вратарей правильно группироваться во время падений, чтобы не так чувствовать боль.
«Большинство вратарей неправильно падали. Я просто обращал на это внимание. Когда я стал тренером, я учил их правильному падению. Основной задачей было нормально приземлиться и быстро подняться на ноги. Эти упражнения помогали нормально реагировать во время добивания».
Хук написал книгу для вратарей в 22 года. Так его заметил Круифф
В 1978-м Хук получил первое предложение от «Аякса». Отказался, потому что там никто не гарантировал место в основе.
В том же году он в соавторстве с голландским журналистом написал небольшое пособие для профессиональных вратарей. «Я просто писал, что думал. Я писал, как правильно действовать вратарям, чтобы стать сильнее».
В 1983-м после матча с «Фейеноордом» Йохан Круифф подошел к Хуку и сказал, что читал книгу: его увлекло большое исследование нюансов и похожесть взглядов. Хук восхитился. Но их следующий разговор состоялся только через два года.
Когда Хук заканчивал карьеру, Круифф сразу позвал его в тренерский штаб «Аякса» тренером вратарей. Потому что Хук думал так: вратари должны быть последними защитниками, одинаково хорошо играть и руками, и ногами, а еще разгонять атаки дальними передачами. Круифф думал так же.
С Круиффом Хук проработал в «Аяксе» два года – но не выиграл ни чемпионат, ни еврокубок. Дальше Круифф уехал в «Барселону» и звал Хука с собой, но тот посчитал, что пока рано уезжать из Голландии.
«Мы не пересекались больше с Круиффом на одной работе. Это был просто очень интересный этап. Я благодарен за все, чему он научил меня. Но я ни разу не пожалел о том, как сложилась моя карьера».
Франс Хук провел в «Аяксе» 11 лет. Однажды ему даже предлагали должность главного тренера, но Хук отказался – работа с вратарями полностью устраивала.
Это Хук придумал лучший вратарский фокус в истории ЧМ: заменить вратаря прямо на серию пенальти. Так Голландия вышла в полуфинал
«Я ценю Франса Хука. Он великолепный помощник. Когда я работал с ним, у меня ни разу не было сомнений в моих вратарях. Это лучший тренер вратарей, с которым я когда-либо работал».
Хук и ван Гал – это работа:
❌❌❌ В «Аяксе» (5 лет).
🇪🇸 В «Барселоне» (4 года).
🇳🇱 В сборной Голландии (4 года).
🇩🇪 В «Баварии» (2 года).
👹 В «МЮ» (2 года).
Два главных эпизода из влияния Хука на ван Гала:
Первый – выпустил Тимо Крула в серии пенальти в матче с Коста-Рикой на ЧМ-2014. Крул сделал два сэйва, а Голландия вышла в полуфинал ЧМ. Хук просто знал, что Крул лучше отбивает пенальти, чем основной вратарь в том матче Силлессен.
Второй – именно Хук затащил Виктора Вальдеса в «МЮ». Хук помнил Вальдеса еще юниором и всегда ценил. Хук посоветовал ван Галу подписать его в пару к Давиду Де Хеа и подготовил десятистраничный отчет по игре Вальдеса. Он отмечал, что Вальдес нестандартно мыслит и грамотно усилит конкуренцию в «МЮ» среди вратарей.
Еще несколько фактов о Хуке:
- Работал с лучшими вратарями: Рейна, Нойер, Де Хеа, Вальдес, Энке.
- Однажды его пригласили на лекцию для вратарей академии «Манчестер Сити», а после предложили контракт. Отказался.
- Хук любил стиль Нойера. Но называл его вратарем, который иногда играет супербестолково. Сказал это после гола в матче с «Интером» с середины поля.
- Считал, что главным думающим звеном команды должен быть именно вратарь. «Спасение ворот – примерно 10% от общих обязанностей вратаря».
- Сейчас читает лекции для молодых вратарей в Голландии.