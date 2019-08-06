Абдельхак Нури

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ПАОК выпустил видео в поддержку Нури перед игрой с «Аяксом». Прошло два года с момента, когда футболист стал инвалидом
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Друзья Нури по «Аяксу» в новых клубах берут номер 34 в его честь. Ван де Бек для «МЮ» просил разрешения семьи
#Абдельхак Нури
Помните Нури из «Аякса»? Он проснулся после трех лет комы, но до сих пор не говорит
#Абдельхак Нури
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