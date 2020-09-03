Друзья Нури по «Аяксу» в новых клубах берут номер 34 в его честь. Ван де Бек для «МЮ» просил разрешения семьи

Донни ван де Бек перешел в «МЮ» из «Аякса» и сразу взял 34-й игровой номер. Под ним в «Аяксе» играл Абдельхак Нури – бывший одноклубник ван де Бека. В 2017 году Нури потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером», из-за проблем с сердцем получил серьезные повреждения головного мозга. Он почти три года провел в коме, вышел из которой весной 2020-го.

Ван де Бек и Нури очень дружили и дружат до сих пор. Друг друга хорошо знают и их родители. После закрытия сделки с «МЮ» ван де Бек позвонил семье Нури. Отец Абдельхака рассказал, как сын отреагировал на эту новость: «Он был счастлив. Когда он слышит имя или голос Донни, его глаза расширяются, а взгляд проясняется».

Ван де Бек спрашивал, может ли взять этот номер. «Я сказал, что он должен это сделать. Могу только гордиться этим. Это прекрасный жест для всех нас», – сказал отец Нури. «Клуб был в курсе нашей с Нури истории и сам предложил мне такой вариант», – рассказал ван де Бек. Он – далеко не первый, кто так поступает.