Друзья Нури по «Аяксу» в новых клубах берут номер 34 в его честь. Ван де Бек для «МЮ» просил разрешения семьи
Донни ван де Бек перешел в «МЮ» из «Аякса» и сразу взял 34-й игровой номер. Под ним в «Аяксе» играл Абдельхак Нури – бывший одноклубник ван де Бека. В 2017 году Нури потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером», из-за проблем с сердцем получил серьезные повреждения головного мозга. Он почти три года провел в коме, вышел из которой весной 2020-го.
Ван де Бек и Нури очень дружили и дружат до сих пор. Друг друга хорошо знают и их родители. После закрытия сделки с «МЮ» ван де Бек позвонил семье Нури. Отец Абдельхака рассказал, как сын отреагировал на эту новость: «Он был счастлив. Когда он слышит имя или голос Донни, его глаза расширяются, а взгляд проясняется».
Ван де Бек спрашивал, может ли взять этот номер. «Я сказал, что он должен это сделать. Могу только гордиться этим. Это прекрасный жест для всех нас», – сказал отец Нури. «Клуб был в курсе нашей с Нури истории и сам предложил мне такой вариант», – рассказал ван де Бек. Он – далеко не первый, кто так поступает.
Филипп Сандлер перешел из «Зволле» в «Манчестер Сити» летом 2018-го и сразу попросил именно такой номер в новом клубе. С Нури они играли за молодежку «Аякса».
Тогда же из «Аякса» в «Рому» перешел Джастин Клюйверт. Он называл Нури своим другом и братом. Первый гол в футболке с 34-м номером он посвятил Нури.
34-й номер попросил и Кевин Дикс, когда перешел в «Фиорентину» из «Витесса».
Из «Аякса» в «Наполи» ушел Амин Юнес, где взял 34-й номер. «Когда клубный врач рассказал о случившемся, мы сразу зарыдали. Я просто не понимал, что происходит», – вспоминал ужасное время Юнес. Номер он выбрал, чтобы показать уважение к Нури, которого называл своим маленьким братом.
Летом 2020-го в «Брайтон» перешел защитник «Аякса» Джоэл Велтман. Он тоже будет играть под 34-м номером.