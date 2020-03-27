Помните Нури из «Аякса»? Он проснулся после трех лет комы, но до сих пор не говорит

В июне 2018-го «Аякс» признал вину в деле Нури.

В августе того же года лечащие врачи Нури сообщили: он стал чаще пробуждаться, реагирует на слова родственников и персонала, отвечает на какие-то вопросы (двигает бровью, моргает).

Сейчас еще одна хорошая новость от семьи Нури: он вышел из комы, ест, чихает, рыгает, улыбается. Его старший брат сказал:

«Он давно не был дома, но сейчас, когда он вернулся, он чувствует себя лучше, чем в больнице. Он знает, где он находится, он вернулся в привычную среду, он со своей семьей. Аппи больше не в коме, он очнулся. Он спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Но он не встает с кровати, он к ней прикован и все еще сильно зависит от нас. В хорошие дни Абдельхак может общаться, например, давать утвердительный ответ бровями. Но ему нелегко это делать. То, что просто для нас, для него спорт высших достижений. Мы разговариваем с ним так, словно он здоров. Мы вовлекаем его в свои разговоры, смотрим с ним футбол, он смотрит. Замечаем, что ему нравится – он часто выражает эмоции, часто улыбается. И это здорово, это заставляет нас по-настоящему ценить улыбку».

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В июле-2017 во время предсезонной подготовки у Нури были сильные головные боли, его мучали боли в животе, но он все равно тренировался и выходил на матчи. Во время товарищеской встречи с «Вердером» Нури упал на газон из-за аритмии. В течение нескольких минут врачи «Аякса» и «Вердера» оказывали ему первую помощь, после чего его доставили в реанимацию. После этого его жизнь превратилась в бесконечную борьбу.

Родственники Нури были подавлены, но их поддерживали, им помогали. «Так много приятных слов мы не получали никогда. К нам обращались обычные люди, болельщики, звезды футбола, клубы. Они помогали нам чем могли: некоторые даже материально. Мы бесконечно благодарны всем за любовь и помощь», – говорил Мохаммед Нури, отец Абдельхака.

«Аякс» больше всех грустил из-за этой трагедии. Клуб регулярно перечислял деньги семье Нури и всячески помогал ей в восстановлении сына. Свое 34 (рекордное) чемпионство, выигранное в сезоне-2018/19, «Аякс» посвятил Нури. В первом домашнем лигочемпионском матче клуба после трагедии (против «Ниццы») болельщики встали на 34 минуте, аплодировали и плакали, вспоминая Нури.