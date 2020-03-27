Помните Нури из «Аякса»? Он проснулся после трех лет комы, но до сих пор не говорит
Карьеру и полноценную жизнь талантливого Абдельхака Нури из «Аякса» прервал несчастный случай. В июле-2017 во время матча с «Вердером» он потерял сознание из-за проблем с сердцем, которые спровоцировали серьезнейшие повреждения головного мозга. Почти три года он провел в коме, а врачи все это время боролись за его жизнь. Вот что происходило с Нури за все время после того эпизода:
- Через две недели после того, как его доставили в больницу, его вывели из состояния искусственной комы.
- Дальше он опять впал в кому, но периодически пробуждался и подавал признаки жизни. Например, в декабре-2017 он улыбнулся, когда врачи положили мяч на его грудь.
- В июне 2018-го «Аякс» признал вину в деле Нури.
- В августе того же года лечащие врачи Нури сообщили: он стал чаще пробуждаться, реагирует на слова родственников и персонала, отвечает на какие-то вопросы (двигает бровью, моргает).
Сейчас еще одна хорошая новость от семьи Нури: он вышел из комы, ест, чихает, рыгает, улыбается. Его старший брат сказал:
«Он давно не был дома, но сейчас, когда он вернулся, он чувствует себя лучше, чем в больнице. Он знает, где он находится, он вернулся в привычную среду, он со своей семьей. Аппи больше не в коме, он очнулся. Он спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Но он не встает с кровати, он к ней прикован и все еще сильно зависит от нас.
В хорошие дни Абдельхак может общаться, например, давать утвердительный ответ бровями. Но ему нелегко это делать. То, что просто для нас, для него спорт высших достижений. Мы разговариваем с ним так, словно он здоров. Мы вовлекаем его в свои разговоры, смотрим с ним футбол, он смотрит. Замечаем, что ему нравится – он часто выражает эмоции, часто улыбается. И это здорово, это заставляет нас по-настоящему ценить улыбку».
История Нури перевернула голландский футбол: «Аякс» скорбел и поддерживал семью, Клюйверт взял номер в его честь, ван де Бек дежурил в больнице
В июле-2017 во время предсезонной подготовки у Нури были сильные головные боли, его мучали боли в животе, но он все равно тренировался и выходил на матчи. Во время товарищеской встречи с «Вердером» Нури упал на газон из-за аритмии. В течение нескольких минут врачи «Аякса» и «Вердера» оказывали ему первую помощь, после чего его доставили в реанимацию. После этого его жизнь превратилась в бесконечную борьбу.
Родственники Нури были подавлены, но их поддерживали, им помогали. «Так много приятных слов мы не получали никогда. К нам обращались обычные люди, болельщики, звезды футбола, клубы. Они помогали нам чем могли: некоторые даже материально. Мы бесконечно благодарны всем за любовь и помощь», – говорил Мохаммед Нури, отец Абдельхака.
«Аякс» больше всех грустил из-за этой трагедии. Клуб регулярно перечислял деньги семье Нури и всячески помогал ей в восстановлении сына. Свое 34 (рекордное) чемпионство, выигранное в сезоне-2018/19, «Аякс» посвятил Нури. В первом домашнем лигочемпионском матче клуба после трагедии (против «Ниццы») болельщики встали на 34 минуте, аплодировали и плакали, вспоминая Нури.
Реакция действующих и бывших игроков «Аякса» на случай Нури – отдельная тема. Френки Де Йонг плакал, когда его позвали на передачу на голландском канале и заговорили о состоянии Нури. Джастин Клюйверт выбрал в «Роме» 34-й номер – под ним в «Аяксе» играл Нури.
Донни ван де Бек, Хаким Зиеш неоднократно помогали семье Нури. «При том стиле игры, что у нас есть в «Аяксе», он бы точно не выпадал бы. По моему мнению, у Аппи были все качества, чтобы стать топ-игроком. Я всегда говорил об этом, но, к сожалению, мы никогда не узнаем об этом», – говорил ван де Бек.
Абдельхак Нури дружил с ван де Беком. Несколько дней после трагедии ван де Бек просидел в больнице рядом с кроватью друга. В прошлом сезоне «Аякс» разошелся и добрался до полуфинала ЛЧ. По дороге «Аякс» снес «Ювентус», а в выездном матче ван Де Бек забил на 34-й минуте.
«Я поднял глаза и увидел «34» на табло. Это было послание от него, я уверен».
За все время Нури высылали видеобращения с поздравлениями с днем рождения, пожеланиями здоровья Криштиану Роналду, Месси, Мбаппе, Неймар и другие звезды. Мир объединился вокруг Нури. А сейчас он сам сделал важный шаг, чтобы быть к нему ближе.