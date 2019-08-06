Абдельхак Нури
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#Абдельхак Нури #Лига чемпионов #Аякс #ПАОК

ПАОК выпустил видео в поддержку Нури перед игрой с «Аяксом». Прошло два года с момента, когда футболист стал инвалидом

06 августа 2019, 22:58

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческий ПАОК принимал полуфиналиста прошлого сезона – голландский «Аякс». Матч закончился вничью 2:2, у хозяев забили Акпом и Лео Матос, у гостей – Зиеш и Хунтелар.

Год назад на этой же стадии ПАОК прошел московский «Спартак».

Перед матчем с «Аяксом» в твиттере ПАОКа появилось видео, посвященное Абдельхаку Нури – футболисту голландского клуба, который два года назад потерял сознание во время товарищеской игры с «Вердером». У Нури диагностировано необратимое повреждение мозга, он находился в коме больше года и сейчас не может самостоятельно двигаться и говорить.

«Если его о чем-то попросить, например, открыть рот или шевельнуть бровью, он может это сделать», – говорил прошлым летом брат Абдельхака.

«Абдельхак знает о своей ситуации, семья в этом убеждена, – рассказывал в этом году адвокат семьи. – Разговор с ним невозможен, кажется, что он заперт в своем теле, из которого не может выйти и общаться. Ужасно».

Самая свежая информация касается не состояния Нури, а возможных судебных разбирательств его семьи с «Аяксом». В клубе признали, что футболисту не была оказана компетентная первая помощь, из-за чего возникли необратимые повреждения мозга.

Однако клуб не выплачивает компенсацию, которую должен был выплатить шесть месяцев назад. Семья намерена обратиться в суд в ближайшее время.

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