ПАОК выпустил видео в поддержку Нури перед игрой с «Аяксом». Прошло два года с момента, когда футболист стал инвалидом

«Если его о чем-то попросить, например, открыть рот или шевельнуть бровью, он может это сделать», – говорил прошлым летом брат Абдельхака.

«Абдельхак знает о своей ситуации, семья в этом убеждена, – рассказывал в этом году адвокат семьи. – Разговор с ним невозможен, кажется, что он заперт в своем теле, из которого не может выйти и общаться. Ужасно».

Самая свежая информация касается не состояния Нури, а возможных судебных разбирательств его семьи с «Аяксом». В клубе признали, что футболисту не была оказана компетентная первая помощь, из-за чего возникли необратимые повреждения мозга.

Однако клуб не выплачивает компенсацию, которую должен был выплатить шесть месяцев назад. Семья намерена обратиться в суд в ближайшее время.