Победный ритуал Круиффа: бил вратаря в живот и плевался жвачкой. Однажды забыл его – и «Аякс» проиграл в финале еврокубка

Круифф плевался жвачкой и бил голкиперов. Серьезно

В 1972 году Йохан Круифф сказал:

«Это странно, но это мой небольшой ритуал. Я заметил это чисто случайно. С тех пор я понял, что он мне приносит удачу – с ним я побеждаю чаще».

План такой. До матча Круифф обходил поле. В это время он жевал жвачку, а после обхода плевал ею в сторону ворот соперника (когда играл на выезде, то в сторону трибуны с фанатами домашней команды).

После этого Круифф возвращался в раздевалку, болтал с основным вратарем и бил его в живот. Иногда Круифф затягивал с плевком жвачки и делал это перед стартовым свистком, когда команды уже выбрали себе половину поля.

Этот обычай Круифф повторял во время игры в «Аяксе», когда его его боготворили все фанаты и слушались игроки. От суеверия Круиффа очень страдал голкипер Герт Балс. Он говорил:

«Я просил Йохана не сильно бить в живот. Он понимал меня и вроде бы был не сильно, но резко – было все равно не очень приятно. Однажды он предложил дать мне легкую пощечину, и я согласился. Мы сыграли вничью, и Йохан сказал мне: «Нет, в следующий раз я буду бить в живот».

Михелс знал о традиции, но не запрещал Круиффу исполнять ее – тот тоже верил, что ритуал приносит «Аяксу» удачу.