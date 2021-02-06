Победный ритуал Круиффа: бил вратаря в живот и плевался жвачкой. Однажды забыл его – и «Аякс» проиграл в финале еврокубка
Когда-то Ринус Михелс сказал про Йохана Круиффа:
«Это величайший игрок, с которым я когда-либо работал. Но, как и у всех гениев, у Круиффа была своя особенность. Он был одержим победой. Когда я выбирал резервный состав на кубковые матчи, он приходил ко мне в кабинет и чуть ли не кричал – почему вот так, мы должны победить и все такое.
Он классный парень. Но когда дело касалось футбола, Круифф становился странноватым. Иногда проговаривал тихим голосом тактику, настраивал себя. У него был свой список примет».
От одной особенно страдали вратари.
Круифф плевался жвачкой и бил голкиперов. Серьезно
В 1972 году Йохан Круифф сказал:
«Это странно, но это мой небольшой ритуал. Я заметил это чисто случайно. С тех пор я понял, что он мне приносит удачу – с ним я побеждаю чаще».
План такой. До матча Круифф обходил поле. В это время он жевал жвачку, а после обхода плевал ею в сторону ворот соперника (когда играл на выезде, то в сторону трибуны с фанатами домашней команды).
После этого Круифф возвращался в раздевалку, болтал с основным вратарем и бил его в живот. Иногда Круифф затягивал с плевком жвачки и делал это перед стартовым свистком, когда команды уже выбрали себе половину поля.
Этот обычай Круифф повторял во время игры в «Аяксе», когда его его боготворили все фанаты и слушались игроки. От суеверия Круиффа очень страдал голкипер Герт Балс. Он говорил:
«Я просил Йохана не сильно бить в живот. Он понимал меня и вроде бы был не сильно, но резко – было все равно не очень приятно. Однажды он предложил дать мне легкую пощечину, и я согласился. Мы сыграли вничью, и Йохан сказал мне: «Нет, в следующий раз я буду бить в живот».
Михелс знал о традиции, но не запрещал Круиффу исполнять ее – тот тоже верил, что ритуал приносит «Аяксу» удачу.
Однажды Круифф забыл жвачку – так «Аякс» проиграл в финале еврокубка
В сезоне-1968/69 «Аякс» стал первой голландской командой, вышедшей в финал европейского турнира. В 1969 году он боролся с «Миланом» за победу в Кубке европейских чемпионов. Круифф готовился повторить свой ритуал.
Перед стартовым свистком он дошел до Балса (который тогда был капитаном команды), треснул ему в живот, а потом испугался: он забыл купить жвачку до финала. После игры Круифф говорил:
«Я перенервничал. Это был мой первый большой финал, и я просто забыл эту жвачку. Конечно, мы проиграли, потому что «Милан» был очень хорош. Но моя ошибка тоже повлияла на исход встречи. Я забыл о ней во время игры, но во время награждения понял: «Йохан, а ведь если бы ты плюнул ту чертову жвачку, все, возможно, могло пойти по другому сценарию».
В той встрече «Милан» разорвал соперника – 4:1.
Через два года Круифф добрался до победы в Кубке европейских чемпионов. В сезоне-1971/72 и в сезоне-1972/73 выиграл его снова. А потом он перешел в «Барселону» и стал реже исполнять ритуал. Вратарь Сальвадор Садурни хоть и положительно относился к Круиффу, но требовал уважения и не позволял бить себе в живот.