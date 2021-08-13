Педро Роша

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Футбол
Педро Роша уйдет из «Спартака» в платную аренду в бразильский «Атлетико Паранаэнс»
#Педро Роша
Футбол
«Спартак» отдал Рошу в аренду «Крузейро» до конца года
#Педро Роша