Джикия – настоящий герой дерби! Он забил супергол, а еще выбил мяч из пустых ворот
Сегодня в 19-м туре в Химках прошло жгучее дерби «Динамо» – «Спартак». Скучными эти матчи не бывают: в них соперники громят друг друга, после них увольняют тренеров, из последних 11 игр букмекерский «верх» был зафиксирован в девяти. Последний раз команды играли 0:0 в 2006 году, и даже тогда что-то было – удалили за две желтые карточки молодого Торбинского, который вышел на замену.
Интересно было и сегодня, несмотря на минимум забитых мячей. «Спартак» смотрелся солидно в первом тайме, но после перерыва предпочтительнее выглядел соперник. Впрочем, была в этой игре одна центральная фигура, которая напоминала о себе постоянно.
В отсутствие Дениса Глушакова капитанскую повязку в «Спартаке» примерил Георгий Джикия. Чем он запомнился:
• На 16-й минуте «Спартак» получил право на штрафной удар, который четко реализовал именно Джикия – он красиво обвел стенку и послал мяч в нижний угол. Со всех повторов это смотрелось очень красиво.
• На 60-й минуте рухнул в противостоянии с Соу, держась за лицо. У динамовца уже была желтая карточка, но в красную она не превратилась. Джикия же немного переиграл, пусть и не так, как его почти однофамилец Джеко.
• На 71-й минуте атака «Динамо» едва не привела к голу – Селихов с мячом выкатился за пределы поля и оставил ворота пустыми. Динамовцы сделали перехват, Луценко пробил точно в створ, но Джикия вынес мяч с линии ворот.
Видео взято с канала «Матч-ТВ» (гол на 1:30, сэйв на 4:52)
• Еще через пять минут Джикия разозлился за то, что на нем дали фол, и заехал по флажку лайнсмену, за что тут же получил желтую карточку.
Что интересно, у Джикии нет каких суперцифр по этой игре, но такое ощущение, что он отметился чуть ли не во всех игровых компонентах – один удар, два ключевых паса, пять выигранных верховых единоборств, один заработанный фол, один удачный отбор, шесть выносов, два заблокированных удара. Словом, был везде, помогал, как мог. Джикия в целом – один из редких игроков «Спартака», к кому практически нет каких-то серьезных вопросов по игре в нынешнем сезоне.
Мы знаем Джикию именно таким, он будет рубиться до конца и не будет останавливаться до тех пор, пока его не успокоит финальный свисток арбитра. Однако сегодня капитан «Спартака» проявил себя в новом ключе – он просто выиграл для команды матч. Он забил победный гол и уберег от гола ворота «Спартака». Пока на командную игру клуба смотреть настолько тяжело, результат приносят личности. Сегодня таковой был Джикия.
Голы Джикии дважды случались в матчах, которые очень разочаровывали фанатов «Спартака». Первый раз это произошло в Санкт-Петербурге, когда «Спартак» совершенно глупым образом упустил победу над «Тосно», ведя в большинстве 2:0. Второй случился через год в игре с «Ахматом», когда «Спартак» сравнял счет, но в концовке пропустил гол и проиграл. Сегодня неприятную тенденцию удалось прервать.