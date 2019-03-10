Джикия – настоящий герой дерби! Он забил супергол, а еще выбил мяч из пустых ворот

• Еще через пять минут Джикия разозлился за то, что на нем дали фол, и заехал по флажку лайнсмену, за что тут же получил желтую карточку.



Что интересно, у Джикии нет каких суперцифр по этой игре, но такое ощущение, что он отметился чуть ли не во всех игровых компонентах – один удар, два ключевых паса, пять выигранных верховых единоборств, один заработанный фол, один удачный отбор, шесть выносов, два заблокированных удара. Словом, был везде, помогал, как мог. Джикия в целом – один из редких игроков «Спартака», к кому практически нет каких-то серьезных вопросов по игре в нынешнем сезоне.

Мы знаем Джикию именно таким, он будет рубиться до конца и не будет останавливаться до тех пор, пока его не успокоит финальный свисток арбитра. Однако сегодня капитан «Спартака» проявил себя в новом ключе – он просто выиграл для команды матч . Он забил победный гол и уберег от гола ворота «Спартака». Пока на командную игру клуба смотреть настолько тяжело, результат приносят личности. Сегодня таковой был Джикия.

Голы Джикии дважды случались в матчах, которые очень разочаровывали фанатов «Спартака». Первый раз это произошло в Санкт-Петербурге, когда «Спартак» совершенно глупым образом упустил победу над «Тосно», ведя в большинстве 2:0. Второй случился через год в игре с «Ахматом», когда «Спартак» сравнял счет, но в концовке пропустил гол и проиграл. Сегодня неприятную тенденцию удалось прервать.