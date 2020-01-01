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Валенсия
Валенсия
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Альберт Селадес
А. Селадес
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Есть теория, что на эпидемию коронавируса в Европе повлиял матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия»
#Лига чемпионов
24 марта, 13:17
Странный защитник у «Валенсии». Сегодня привез 2 нелепых пенальти, раньше – орал на судью, пока убегал забивать соперник
#Муктар Диакаби
11 марта, 01:45
Наша новая грустная реальность: матч плей-офф и гимн ЛЧ для пустых кресел, много голов в тишине
#Лига чемпионов
11 марта, 01:36
Черышев + еще 3 русских, которые забивали в плей-офф ЛЧ за иностранные клубы
#Денис Черышев
20 февраля, 02:22
Новому вратарю «Валенсии» – 29, он всю жизнь сидел на скамейке и ждал чуда
#Хауме Доменек
19 февраля, 21:42
Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл
#Футбол
07 февраля, 10:26
Тер Стеген отбивает каждый третий пенальти. Но только сейчас это получилось в Примере
#Марк-Андре тер Стеген
25 января, 19:08
Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»
#Лионель Месси
10 января, 01:59
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