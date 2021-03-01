Игрок «Валенсии» заплакал на интервью после матча. Из-за вопроса о возможном вылете
В 25-м туре Примеры «Хетафе» разгромил «Валенсию» 3:0. Экс-защитник «Арсенала» Габриэл выступает за «Валенсию» четвертый сезон, недавно он продлил контракт. После матча Габриэл дал эмоциональное интервью.
«Валенсия» опережает ближайший клуб из зоны вылета всего на пять очков. Обсуждая этот вопрос, Габриэлу даже потребовалось время, чтобы подобрать слова.
«Слышать это ужасно. Учитывая, насколько «Валенсия» большой клуб, а затем слышать такое», – с трудом сдерживая слезы ответил на вопрос Габриэл. За кадром после интервью его утешил пресс-атташе клуба.
- Ровно год назад «Валенсия» играла в плей-офф Лиги чемпионов. Пандемия коронавируса сильно ударила по клубу – потребовалось продавать игроков. С продажи Родриго, Торреса, Кондогбиа и Коклена «Валенсия» выручила почти 75 миллионов евро, а взамен были только лишь аренды.
- Сезон-2020/21 «Валенсия» начала с Хавьером Грасией во главе. Сначала была яркая победа 4:2 над «Леванте», затем – лишь один выигранный матч из семи последующих.
- «Валенсия» укатала «Реал» (4:1) благодаря трем пенальти и расстроила «Барселону» (2:2). Глобально это ничего не изменило – из 25 матчей выиграно лишь шесть, поражений уже целых десять.
- В Кубке клуб получил 0:3 от «Севильи» еще в январе.
О вылете говорится не зря – в Примере есть группа команд, которая пока ничего себе не обеспечила, и «Валенсия» – среди них. Как и «Хетафе», которому она крупно проиграла. Последняя команда – «Уэска» – отстает от идущей 13-й «Валенсии» на семь очков, а вылетают три клуба. Расстояния – небезопасные. До конца чемпионата еще 13 туров.