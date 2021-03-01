Игрок «Валенсии» заплакал на интервью после матча. Из-за вопроса о возможном вылете

В 25-м туре Примеры «Хетафе» разгромил «Валенсию» 3:0. Экс-защитник «Арсенала» Габриэл выступает за «Валенсию» четвертый сезон, недавно он продлил контракт. После матча Габриэл дал эмоциональное интервью.

«Валенсия» опережает ближайший клуб из зоны вылета всего на пять очков. Обсуждая этот вопрос, Габриэлу даже потребовалось время, чтобы подобрать слова.