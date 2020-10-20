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#Валенсия #Примера #Марселино #Питер Лим #Хавьер Грасия

Фанат «Валенсии» нанял мексиканцев с гитарами. Они пришли к кафе и доставали песнями президента клуба

20 октября, 14:24

Болельщики «Валенсии» давно протестуют против сингапурского владельца Питера Лима. Но еще делами клуба рулит другой сингапурец – президент клуба Анила Мурти. Он, в отличие от владельца, живет в Валенсии. И в этом году нанял охрану.

Но один неизвестный болельщик придумал, как достать Мурти без физического насилия. Он нанял исполнителей мариачи – жанра мексиканской народной музыки. Они пошли к кафе, где завтракал Мурти, и оглушали его серенадами.

Ультрас «Валенсии» обещают еще смешное видео. 

Почему фанаты «Валенсии» не любят руководство?

Началось все, когда Питер Лим уволил Марселино. Хотя с ним «Валенсия» выигрывала Кубок и дважды заканчивала чемпионат четвертой.

Причина – конфликт Лима с тренером и гендиректором Матеу Алемани. Они хотели усилений состава, но сингапурский миллиардер в ответ уволил обоих. Марселино вообще сказал, что его уволили за выигранный Кубок.

zumapress / global look press

В пандемийный сезон команда сменила трех тренеров (сейчас руководит Хавьер Грасия) и закончила девятой. А главное – клуб начал распродавать лидеров. Ушли Родриго, Ферран Торрес, Коклен и капитан Парехо.

Болельщики бесились: не понимали, почему клуб просто и дешево отпускает лучших. И никого не покупает взамен.

Им в инстаграме ответила дочь Лима Ким: «Клуб наш, и мы можем делать все, что захотим». 

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