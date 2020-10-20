Фанат «Валенсии» нанял мексиканцев с гитарами. Они пришли к кафе и доставали песнями президента клуба
Болельщики «Валенсии» давно протестуют против сингапурского владельца Питера Лима. Но еще делами клуба рулит другой сингапурец – президент клуба Анила Мурти. Он, в отличие от владельца, живет в Валенсии. И в этом году нанял охрану.
Но один неизвестный болельщик придумал, как достать Мурти без физического насилия. Он нанял исполнителей мариачи – жанра мексиканской народной музыки. Они пошли к кафе, где завтракал Мурти, и оглушали его серенадами.
Ультрас «Валенсии» обещают еще смешное видео.
Почему фанаты «Валенсии» не любят руководство?
Началось все, когда Питер Лим уволил Марселино. Хотя с ним «Валенсия» выигрывала Кубок и дважды заканчивала чемпионат четвертой.
Причина – конфликт Лима с тренером и гендиректором Матеу Алемани. Они хотели усилений состава, но сингапурский миллиардер в ответ уволил обоих. Марселино вообще сказал, что его уволили за выигранный Кубок.
В пандемийный сезон команда сменила трех тренеров (сейчас руководит Хавьер Грасия) и закончила девятой. А главное – клуб начал распродавать лидеров. Ушли Родриго, Ферран Торрес, Коклен и капитан Парехо.
Болельщики бесились: не понимали, почему клуб просто и дешево отпускает лучших. И никого не покупает взамен.
Им в инстаграме ответила дочь Лима Ким: «Клуб наш, и мы можем делать все, что захотим».