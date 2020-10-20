Фанат «Валенсии» нанял мексиканцев с гитарами. Они пришли к кафе и доставали песнями президента клуба

Болельщики «Валенсии» давно протестуют против сингапурского владельца Питера Лима. Но еще делами клуба рулит другой сингапурец – президент клуба Анила Мурти. Он, в отличие от владельца, живет в Валенсии. И в этом году нанял охрану.

Но один неизвестный болельщик придумал, как достать Мурти без физического насилия. Он нанял исполнителей мариачи – жанра мексиканской народной музыки. Они пошли к кафе, где завтракал Мурти, и оглушали его серенадами.

Ультрас «Валенсии» обещают еще смешное видео.