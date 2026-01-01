Хавьер Грасия

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«Валенсия» уволила Хави Грасию меньше чем через год после назначения. Клуб идет 14-м в Примере
#Валенсия
Футбол
Грасия возглавил «Валенсию»
#Хавьер Грасия
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Фанат «Валенсии» нанял мексиканцев с гитарами. Они пришли к кафе и доставали песнями президента клуба
#Валенсия
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