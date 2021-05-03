«Валенсия» уволила Хави Грасию меньше чем через год после назначения. Клуб идет 14-м в Примере

Хави Грасия работал в «Валенсии» с июля 2020 года по май 2021-го. С ним клуб провел меньше одного сезона. За это время:

«Валенсия» сыграла 38 матчей: 11 побед, 12 ничьих и 15 поражений.

Клуб идет в таблице 14-м за четыре тура до конца. Он на шесть очков выше зоны вылета и пока не гарантировал участие в Примере на следующий сезон.

Вместо Грасии клуб возглавит его ассистент – Сальвадор Гонсалес Воро.

Грасия известен в России по работе в «Рубине» с 2016 по 2017 год. Среди других его клубов – «Уотфорд» и «Малага».