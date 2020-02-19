Новому вратарю «Валенсии» – 29, он всю жизнь сидел на скамейке и ждал чуда
С декабря вы могли заметить важное изменение в составе «Валенсии»: Яспер Силлесен присел на банку, его место занял Хауме Доменек, который уже отыграл 14 матчей в основе подряд.
Доменек – теневой персонаж: вообще непонятно кто это и откуда взялся. Ему 29 лет, большую часть карьеры он проводит в «Валенсии», но почти за нее не играл. И тут – выбил из основы бывшего вратаря «Барсы» и в одном из матчей даже вышел с капитанской повязкой.
Чувак, ты кто?
Я начинал в «Альменаре» – городской провинциальной команде. В 16 лет меня забрали в «Вильярреал». Потом были команды четвертой и третьей испанских лиг. В 22 я остался без клуба и меня пригласили во вторую команду «Валенсии» – «Месталью». Там я отыграл два года в основе и потом меня перевели в саму «Валенсию».
12 сентября 2015-го, как сейчас помню этот день, я дебютировал за «Валенсию». Из-за травм двух основных вратарей. Тот сезон был главным в моей карьере – Нуну Санту (наш главный тренер) поверил в меня. Я отыграл все матчи группы в Лиге чемпионов (ох!) и до января был основным в чемпионате. К декабрю у меня был лучший процент сейвов в Ла Лиге (83%), я обошел даже Яна Облака и Кейлора Наваса.
Потом пришел Гарри Невилл и почти сразу посадил меня на банку. Было обидно, но мне не привыкать. Невилл провалился, и его скоро уволили. Наши фанаты в соц сетях запустили хештег #JaumeTitular (Хауме в основу).
Вообще, болельщики очень полюбили меня – я всегда был предан «Валенсии» и бился только за клуб. Хорошо отыграл половину сезона у Нуну Санту и много помогал парням и на поле, и в раздевалке. Летом болельщики признали меня лучшим игроком сезона (хотя я отыграл всего половину) – было очень приятно.
Но в следующих сезонах меня задвинули в глубокий запас. Я выходил в Ла Лиге, только когда наши вратари получали травмы или ссорились с тренером. Зато стабильно играл в Кубке Испании. У меня были сильные конкуренты: Диего Алвес, Нето, Силлесен. Я принимал роль запасного и даже не разговаривал с другими клубами.
В прошлом сезоне я, как обычно, был основным в матчах Кубка Испании. Мы дошли до финала и там обыграли «Барселону», а я отстоял весь матч. Это был мой первый трофей.
Этот сезон – лучший в моей карьере. С декабря я стал основным вратарем команды. С того момента у меня выдалось много хороших матчей, а процент сейвов у меня выше, чем у Силлесена (у него 70% отбитых ударов, у меня 75%). А еще я подписал новый контракт с «Валенсией» до 2023 года с суммой отступных в 50 миллионов евро.
Что еще интересного расскажешь, Хауме?
• Когда я был ребенком, моими кумирами и ориентирами были Андрес Палоп и Виктор Вальдес, которого я считаю лучшим вратарем в истории. А Палоп недавно заскочил к нам на тренировку, сфоткался со мной и после выложил фотографию в твиттер.
• Этим летом я приезжал в академию, где тренируются детские составы «Валенсии». Не знаю, зачем рассказываю, просто фотки классные, посмотрите, вот они:
• И есть еще одно, мне за это одновременно неловко и стыдно. Ну, в общем, в матче с «Реалом», при угловом, я далеко вышел из ворот, чтобы расставить наших футболистов. Тони Кросс, стоявший у углового флажка, заметил это и забил прямым ударом. Гол засчитали.