Новому вратарю «Валенсии» – 29, он всю жизнь сидел на скамейке и ждал чуда

С декабря вы могли заметить важное изменение в составе «Валенсии»: Яспер Силлесен присел на банку, его место занял Хауме Доменек, который уже отыграл 14 матчей в основе подряд.

Доменек – теневой персонаж: вообще непонятно кто это и откуда взялся. Ему 29 лет, большую часть карьеры он проводит в «Валенсии», но почти за нее не играл. И тут – выбил из основы бывшего вратаря «Барсы» и в одном из матчей даже вышел с капитанской повязкой.

Чувак, ты кто?

Я начинал в «Альменаре» – городской провинциальной команде. В 16 лет меня забрали в «Вильярреал». Потом были команды четвертой и третьей испанских лиг. В 22 я остался без клуба и меня пригласили во вторую команду «Валенсии» – «Месталью». Там я отыграл два года в основе и потом меня перевели в саму «Валенсию».