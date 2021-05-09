Денис Черышев
Примера
Валенсия
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#Денис Черышев #Примера #Валенсия

Черышев сделал первое результативное действие в 2021 году

вчера, 19:54

«Валенсия» разгромила «Вальядолид» со счетом 3:0.

Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте. Он сделал ассист в моменте с третьим голом «Валенсии».

За весь сезон у Черышева есть три голевые передачи в матчах Примеры. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

«Валенсия» поднялась на 13-е место в таблице. Контракт Черышева действует до 30 июня 2022 года.

Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Гомес 45
Гомес 48
Корреа 89
3:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
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