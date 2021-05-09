Черышев сделал первое результативное действие в 2021 году

«Валенсия» разгромила «Вальядолид» со счетом 3:0.

Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте. Он сделал ассист в моменте с третьим голом «Валенсии».

За весь сезон у Черышева есть три голевые передачи в матчах Примеры. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

«Валенсия» поднялась на 13-е место в таблице. Контракт Черышева действует до 30 июня 2022 года.