Денис Черышев
Примера
Валенсия
Черышев сделал первое результативное действие в 2021 году
вчера, 19:54
«Валенсия» разгромила «Вальядолид» со счетом 3:0.
Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте. Он сделал ассист в моменте с третьим голом «Валенсии».
За весь сезон у Черышева есть три голевые передачи в матчах Примеры. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.
«Валенсия» поднялась на 13-е место в таблице. Контракт Черышева действует до 30 июня 2022 года.
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