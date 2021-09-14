Черышев из-за травмы колена пропустит три-четыре недели. За карьеру он больше 1000 дней потратил на восстановление

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев травмировал колено в матче четвертого тура Примеры против «Осасуны». Из-за этого он пропустит три-четыре недели.

В прошлом сезоне Черышев из-травм пропустил 75 дней и провел в Примере 21 матч (в восьми выходил на замену). В этом – четыре раза выходил на поле и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt посчитал: из-за травм Черышев пропустил 1007 дней – около трех лет. Он травмируется минимум раз в год с сезона-2013/14.

Черышеву 30 лет. Самый долгий период восстановления – 199 дней в 2017 году (с февраля по сентябрь), когда Черышев играл за «Вильярреал».

В сентябре Черышев провел два матча за сборную 🇷🇺 России в отборе на ЧМ-2022: выходил на замену против 🇭🇷 Хорватии и в основе против 🇨🇾 Кипра.