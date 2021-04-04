Муктар Диакаби
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#Муктар Диакаби #Футбол #Примера #Валенсия #Кадис

«Валенсия» ушла с поля из-за расизма в матче Примеры. Команду вернул пострадавший игрок

04 апреля, 20:54

Матч «Валенсии» и «Кадиса» в Примере прервался на 15 минут. Автор первого гола Кала поссорился с защитником «Валенсии» Диакаби.

Сам Диакаби утверждает, что были расистские оскорбления. Все чуть не дошло до драки, но Паулиста оттащил Диакаби от Калы. Потом вся «Валенсия» ушла в раздевалку – матч остановился.

Дальше твиттер-аккаунт «Валенсии» написал: «Наша полная поддержка Диакаби. Игрок, получивший расистское оскорбление, попросил партнеров вернуться на поле».

Сам Диакаби не вышел на поле. На 30-й минуте игры его заменил Гильямон. Позже Диакаби пришел на трибуну, чтобы посмотреть матч.

Матч завершен
Кадис
Кадис
Кала 14
Мауро 88
2:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Гамейро 19
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Валенсия»
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