Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
«Кадис» играл в Примере всего один раз за 27 лет и в этом сезоне снова выиграл место наверх. Клуб шумно праздновал разными активностями, но все заметили только одного странного парня.
Это арендованный у «Эйбара» форвард Нано Месу дает интервью клубному ТВ и чешет нос, матерится в микрофон и в целом выглядел не очень трезвым.
В прямой трансляции инстаграма Меса требовал нечто на «М» – обсуждения в соцсетях связали это с экстази (MDMA). Другая версия – Меса говорил о размере праздничной футболки.
Шума вокруг его поведения стало так много, что Меса сделал тест на кокаин и показал его в твиттере – результат отрицательный.
Меса также выпустил сообщение:
- «Грустно, что некоторые пользуются таким прекрасным моментом, чтобы обвинить в том, что противоречит моим ценностям»;
- «С полным спокойствием провел этот тест, чтобы показать ложность обвинений»;
- «Давайте не запятнаем этот момент необоснованной клеветой».
Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино подтвердил: «Он нервничал, и мы сказали ему сделать тест и показать всем результат. Он здоровый парень, спортсмен, лучше всех подчиняется рекомендации тренера по физподготовке. К тому же не пьет».
Срок аренды Мессы заканчиваются в июле, его контракт с «Эйбаром» рассчитан еще на год. Усиление в линию атаки «Кадис» уже получил – Вискаино объявил о подписании Альваро Негредо.