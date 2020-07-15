Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку

«Кадис» играл в Примере всего один раз за 27 лет и в этом сезоне снова выиграл место наверх. Клуб шумно праздновал разными активностями, но все заметили только одного странного парня.

Это арендованный у «Эйбара» форвард Нано Месу дает интервью клубному ТВ и чешет нос, матерится в микрофон и в целом выглядел не очень трезвым.