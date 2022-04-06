«Айнтрахт» – «Барселона». Обзор, прогноз и ставки на матч: 7 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Барселона»

«Матч ТВ» покажет матч «Айнтрахт» – «Барселона» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45 по московскому времени;

Игру можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ».

Статистика встреч «Айнтрахт» – «Барселона»

«Айнтрахт» и «Барселона» никогда не играли друг с другом. На пути к четвертьфиналу Лиги Европы «Айнтрахт» прошел «Бетис» (3:2), «Барселона» – «Галатасарай» (2:1). Оба клуба выиграли по одному матчу из двух.

«Айнтрахт» занимает девятое место в Бундеслиге. Команда не проигрывает с 26 февраля, но два последних официальных матча сыграла вничью.

«Барселона» идет второй в чемпионате Испании. Клуб набрал 57 очков за 29 матчей. Еще «Барселона» имеет серию из четырех побед подряд во всех турнирах.

За «Барселону» в ближайшем матче не сыграет Дани Алвес – он не заявлен на Лигу Европы. С 20 января за клуб не выступает травмированный Ансу Фати. Он провел пять матчей в Примере и забил три гола.